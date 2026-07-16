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مدت بسته ماندن تنگه هرمز از زبان سخنگوی ارتش

سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی با اعلام نقض تفاهم‌نامه از سوی آمریکا و ایجاد مسیر غیرقانونی در جنوب تنگه هرمز، گفت: تا زمانی که آمریکا نظام قانون‌مند ایرانی را نپذیرد و ساز و کار مبتنی بر اراده ایرانی بر تنگه هرمز حاکم نشود این تنگه بسته‌ خواهد ماند.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۱۵
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مدت بسته ماندن تنگه هرمز از زبان سخنگوی ارتش

به گزارش تابناک، امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا چهارشنبه‌شب در آئین گرامیداشت شهادت قائد شهید امت در مصلای قدس، اظهار کرد: رهبر شهیدمان شخصیت بسیار بارز و وارسته بودند که دوست و دشمن به آن اذعان داشته و شخصیت والای سیاسی و متفکر با آرمان‌های بلند بودند.

وی با بیان اینکه سراسر زندگی امام شهیدمان وقف اسلام و ایران بود، افزود: ایرانی‌ترین رهبر ایران دغدغه عزت، عظمت و قدرت ایران و هر ایرانی داشت و در قبل انقلاب نیز با مبارزات انقلابی خود با سختی ها، تحمل شکنجه و تبعید، امام امت را همراهی کرد.

اکرمی‌نیا با بیان اینکه رهبر شهید در روزهای نخست انقلاب یار دیرین و شفیق امام راحل بودند و در نظام‌سازی کشور و جنگ تحمیلی نقش اساسی ایفا کردند، تصریح کرد: ایشان هرگز اجازه ندادند متجاوزان و زیاده‌خواهان حقوق ایران را زیر پا بگذارند و مقابل همه زورگویان در شرایط بسیار ظالمانه تحریم و فشار اقتصادی تمام قد ایستادند.
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه ایران در حوزه‌های علم و ۴۰ فناوری بزرگ دنیا رتبه زیر ۱۰ را داشته و در نانو فناوری، سلول‌های بنیادی، لیزر، علوم هسته ای، نظامی، موشکی و پزشکی در دنیا پیشرو و سرآمد است، ادامه داد: این دستاوردها را مدیون و مرهون رهبر شهید هستیم.
وی با اعلام اینکه امام شهید عزت ایران را حفظ کرد، لحظه‌ای زیر بار زور و قدرت‌های فاسد دنیا نرفت و حاضر نشد به عزت ایران خدشه‌ای وارد شود، گفت: معظم‌له علاوه بر دیانت، دغدغه عزت، عظمت و ابهت ایران داشت و در تاریخ نام‌شان برای همیشه ماندگار شد.اکرمی‌نیا با اعلام دو راهبرد اساسی نظامی از سوی رهبر شهید، خاطرنشان کرد: ایشان قوی‌تر شدن ایران را با نگاه بلند خود می‌دید و می‌دانست که روزی جنایتکاران دنیا به کشورمان حمله نظامی خواهند کرد.
وی با اعلام اینکه رهبر شهید تاکید کردند که باید قوی‌تر شویم و توان رزمی و نظامی بالا داشته باشیم، افزود: فرزندان ایران در نیروهای مسلح تاکنون توانست دو ارتش جنایتکار تمام مسلح دنیا را به عجز بکشاند که دستاورد بسیار بزرگ است.
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی با اعلام اینکه کسی جرات شلیک یک تیر به سمت آمریکا نداشته ولی در جنگ تحمیلی سوم ایران تمام پایگاه‌های ۱۷ گانه آمریکا در منطقه را منهدم کرده و به شدت تخریب کرد، گفت: به واسطه تدابیر حکیمانه امام شهیدمان دشمن به استیصال کشیده شد و آمریکای مهاجم امروز با مقاومت فرزندان این مملکت تمام راهبردش نقش بر آب شده و به ناامیدی رسید.
وی با اعلام اینکه آمریکا برای ورود و خروج از جنگ راهبردی نداشته و ترامپ کودک‌کش هر روز یک حرف می زند، یادآور شد: این مهم نشاندهنده آن است که دشمن هیچ راهبرد در جنگ برای پیشبرد آن ندارد و به غافلگیری بزرگ رسید.
اکرمی‌نیا با تاکید بر اینکه دشمن اعلام که در یک هفته تمام مواضع نظامی ایران را نابود می‌کند ولی ۴۰ روز موشک‌های ایران را بر سر خود دید، بیان کرد: دشمن ادعا داشته که جبهه مقاومت را از هم پاشیده ولی استحکام و قدرت حزب‌الله و انصارالله یمن را به چشم دید که نشان از وحدت، درهم‌تنیدگی و یکپارچگی جبهه مقاومت دارد.
وی با بیان اینکه بعثت مردم باعث غافلگیری بزرگ دشمن شد، افزود: آنها می‌خواستند با شهادت رهبر انقلاب، بزرگان نظام و بمباران نقاط مختلف کشور مردم را به خیابان بکشانند ولی هم‌اکنون بیش از ۱۳۵ شب است که مردم ضربه اساسی به دشمن وارد کردند. 
اکرمی‌نیا با اشاره به حضور حماسی مردم در میادین و خیابان‌های کشور در حمایت بی‌امان از نظام اسلامی، امام شهید، رهبر انقلاب و نیروهای مسلح، بیان کرد: باید در جنگ دشمن ما را غافلگیر می‌کرد ولی خود به اوج غافلگیری رسید. 
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی با اعلام نقض تفاهم‌نامه از سوی دشمن و ایجاد مسیر غیرقانونی در جنوب تنگه هرمز، ادامه داد: نیروهای مسلح مقتدرانه مقابل این تجاوز وارد شدند و کشتی‌های متخلف را مورد هدف قرار دادند زیرا تا زمانی که آمریکا نظام قانون‌مند ایرانی را نپذیرد و ساز و کار مبتنی بر اراده ایرانی بر تنگه هرمز حاکم نشود این تنگه بسته‌ خواهد ماند.
وی با اشاره به اینکه تجاوز ننگین و شرارت آمریکایی ها نمی‌تواند تنگه هرمز را باز کند، خاطرنشان کرد: تمکین آمریکا به مفاد تفاهم نامه، دست برداشتن از شرارت‌ها و دشمن ستیزی و حاکم شدن قوانین ایرانی راهکار بازگشایی تنگه هرمز است.

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ارتش سرتیپ اکرمی نیا ایران تنگه هرمز آمریکا نقض آتش بس
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
2
2
پاسخ
ارتش سپاهی بزن کاخ پادشاه اعراب را تا دیگر با ترامپ همکاری نکنن
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