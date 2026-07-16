یک کشتی اماراتی دیگر از جنوب تنگه هرمز برگشت خورد + عکس

به گزارش تابناک به نقل از فارس، شب گذشته دو کشتی اماراتی هدف حمله موشک‌های ایران قرار گرفتند و این هدف‌گیری به توقف صادرات نفت بندر فجیره امارات منجر شد.

سپاه پاسداران هم هشدار داده، حالا که آمریکا مسیر نفت و گاز به دنیا را ناامن می‌کند، مسیرهای صادراتی نفت و گاز خودش و هم‌پیمانانش بسته خواهد شد.

حالا رهیابی کشتی‌ها تنگه نشان می‌دهد که این کشتی اماراتی، یک کشتی حامل گاز مایع شرکت ادنوک امارات به نام «مبارز» است که تلاشش موفقیت‌آمیز نبوده است.