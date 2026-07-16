نقدی بر اعتراض به پیام و سفر برخی مقامات ایران به قطر

به گزارش تابناک به نقل از صابرین نیوز، اخیراً برخی کانال‌ها و نمایندگان مجلس، نسبت به پیام تسلیت و سفر برخی مقامات ایرانی به قطر برای عرض تسلیت در پی درگذشت امیر سابق این کشور، ابراز اعتراض کردهاند. استدلال این منتقدان آن است که امیر قطر پس از شهادت رهبر شهید انقلاب، به تهران نیامده بود.

با آنکه خصومت آشکار قطر با ایران و قرار گرفتن ما در موقعیت تقابل، برای کسی پوشیده نیست، اما باید یادآور شد که در زمان شهادت رئیس جمهور فقید ایران، هیئتی از قطر به کشورمان سفر کرد و همچنین رئیس مجلس این کشور در مراسم اخیر تشییع پیکر رهبر شهید در تهران حضور یافت. ازاین رو، سفر اخیر برخی مقامات ایرانی به دوحه، چندان قابل نقد به نظر نمیرسد و واکنش تند به آن ضرورتی ندارد.

همانگونه که در پاسخ به مواضع خصمانه، رویکردی متناسب در پیش گرفته‌ایم، در برابر اقدامات مثبت و مؤدبانه طرف مقابل نیز شایسته است که نیکی را با نیکی پاسخ دهیم.