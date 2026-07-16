سخنگوی دولت، داغ بمپور را داغ همه ایران دانست و یاد و نام شهدای این جنایت را گرامی داشت.

واکنش سخنگوی دولت به حمله ناجوانمردانه دشمن به بمپور

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی در صفحه شخصی خود در واکنش به شهادت هفت نفر از کارکنان پایور و وظیفه تیپ ۳۸۸ ایرانشهر در جریان حمله ارتش تروریست آمریکا نوشت: داغ بمپور، داغ همه ایران است. سربازان جوانی که در حمله‌ای ناجوانمردانه جان خود را از دست دادند، فرزندان این سرزمین بودند.

وی اضافه کرد: یاد و نام شهدای این جنایت را گرامی می‌داریم؛ ایثار آنان هرگز از یاد ملت ایران نخواهد رفت.