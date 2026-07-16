واکنش سخنگوی دولت به حمله ناجوانمردانه دشمن به بمپور
سخنگوی دولت، داغ بمپور را داغ همه ایران دانست و یاد و نام شهدای این جنایت را گرامی داشت.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۰۸| |
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به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی در صفحه شخصی خود در واکنش به شهادت هفت نفر از کارکنان پایور و وظیفه تیپ ۳۸۸ ایرانشهر در جریان حمله ارتش تروریست آمریکا نوشت: داغ بمپور، داغ همه ایران است. سربازان جوانی که در حملهای ناجوانمردانه جان خود را از دست دادند، فرزندان این سرزمین بودند.
وی اضافه کرد: یاد و نام شهدای این جنایت را گرامی میداریم؛ ایثار آنان هرگز از یاد ملت ایران نخواهد رفت.
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