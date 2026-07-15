صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش ونس به اعزام نیرو برای تغییر نظام ایران

«جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت واشنگتن برای تغییر نظام ایران نیروی زمینی اعزام نخواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۸۴۸۹۵
| |
6439 بازدید
|
۱

واکنش ونس به اعزام نیرو برای تغییر نظام ایران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ونس در گفت‌وگو با «جو روگان» در پادکست او با اشاره به فشارهای سیاست‌مدارانی همچون «مایک پنس» معاون پیشین رئیس‌جمهور آمریکا برای تقابل با ایران گفت: «آن‌ها فقط می‌خواهند کارزار نظامی برای همیشه ادامه پیدا کند اما واقعا نمی‌توانند مشخص کنند که دقیقا به دنبال دستیابی به چه هدفی هستند؛ برخی از آن‌ها می‌خواهند ما تغییر کامل نظام ایران را محقق کنیم.»

ونس در ادامه تصریح کرد: «ما ۱۵۰ هزار نیروی زمینی اعزام نخواهیم کرد تا نظام ایران را تغییر دهیم.»

وی تاکید کرد: «در هر صورت، ما صرفا نیرو اعزام نخواهیم کرد.»

معاون رئیس‌جمهور آمریکا همچنین با اعتراف به توانمندی‌های نظامی ایران اذعان کرد که بمباران ایران کافی نیست و برای حل این درگیری، دیپلماسی نیز ضروری است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا جی دی ونس ایران اعزام نیرو تنگه هرمز حمله نقض آتش بس تفاهم نامه اسلام آباد
باید همواره آماده نبرد باشیم و برای حفظ امنیت و منافع ملی خود تا پای جان بایستیم/مذاکره معادل سازش نیست بلکه بخشی از راهبرد مقاومت است
کشف تازه باستان شناسان درباره ابرهه و اصحاب فیل
حمله پهپادی ارتش به پایگاه آمریکا در اردن/ درگیری سپاه و دشمن آمریکایی در تنگه هرمز/ سپاه تنگه هرمز را بست
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار سحنگوی سپاه به دشمن درباره گام‌های بعدی
حمله به اطراف بیمارستان کودکان سرطانی در اهواز 
موج جدید تجاوز آمریکا به ایران /انفجارهای شدید در اهواز و چابهار، سیریک و قشم
مذاکرات ایران و آمریکا متوقف شد
ادعای ترامپ: ایران از ما خواست مذاکرات را ادامه دهیم
درخواست ایتالیا از ایران و آمریکا
ایران برنامه‌های مدیریت تنگه هرمز را پیش خواهد برد
نمایش تکراری تهدید ترامپ علیه ایران در نشست ناتو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
لبیک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
1
0
پاسخ
ونس تو گنده تر از دهنت صحبت میکنی
تو سگ کی هستی که بخواهی غلط اضافی بکنی
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۲۸۶ نظر)
الناز شاکردوست به دادگاه انقلاب احضار شد  (۱۲۷ نظر)
۱۳۵ سال پیش قیمت کباب سلطانی چقدر بود؟  (۱۱۵ نظر)
تندرو‌ها این‌بار به مهدی رسولی رسیدند / انقلابی‌گری یا تسویه‌حساب؟  (۱۰۱ نظر)
آقای پزشکیان همین که «هنوز» آتشت نزدند، برو خدا را شکر کن!  (۹۶ نظر)
عکس: اهداف انتقام مشخص شدند  (۹۴ نظر)
مرگ ناگهانی سناتور ایران‌ستیز و اسرائیل‌دوست آمریکایی  (۹۰ نظر)
سفیر انگلیس اخراج شود / اقدام علیه سپاه گستاخانه و بی‌منطق است  (۸۴ نظر)
روایت نگران‌کننده مخاطبان تابناک از یک ماه اختلال بانکی/ از خسارت مالی تا دردسرهای حقوقی برای مردم  (۷۶ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۵ نظر)
انتقاد مردم از گرانی بسته‌های اینترنت در مقابل انکار شرکت مخابرات!  (۷۱ نظر)
مرگ؛ پایانی بر توهمات سناتور جنگ طلب؛ «گراهام» چگونه با آموزش نتانیاهو، ترامپ را به جنگ با ایران کشاند؟  (۶۰ نظر)
تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ چرا بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند؟  (۵۸ نظر)
چمران: اگر می‌دانستید دو روز پیش چه تعداد تاسیسات برقی را زدند...  (۵۶ نظر)
اسرائیل و تندرو‌های ایران می‌خواهند توافق را به هم بزنند/ آمریکا، عمان را از میانجیگری کنار گذاشت  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005oH1
tabnak.ir/005oH1