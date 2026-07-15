واکنش ونس به اعزام نیرو برای تغییر نظام ایران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ونس در گفت‌وگو با «جو روگان» در پادکست او با اشاره به فشارهای سیاست‌مدارانی همچون «مایک پنس» معاون پیشین رئیس‌جمهور آمریکا برای تقابل با ایران گفت: «آن‌ها فقط می‌خواهند کارزار نظامی برای همیشه ادامه پیدا کند اما واقعا نمی‌توانند مشخص کنند که دقیقا به دنبال دستیابی به چه هدفی هستند؛ برخی از آن‌ها می‌خواهند ما تغییر کامل نظام ایران را محقق کنیم.»

ونس در ادامه تصریح کرد: «ما ۱۵۰ هزار نیروی زمینی اعزام نخواهیم کرد تا نظام ایران را تغییر دهیم.»

وی تاکید کرد: «در هر صورت، ما صرفا نیرو اعزام نخواهیم کرد.»

معاون رئیس‌جمهور آمریکا همچنین با اعتراف به توانمندی‌های نظامی ایران اذعان کرد که بمباران ایران کافی نیست و برای حل این درگیری، دیپلماسی نیز ضروری است.