اظهار نظر حداد عادل درباره مذاکره و خونخواهی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اینکه ملت و رهبر ملت، خواهان انتقام باشد، منافاتی با مذاکره ندارد. مذاکره میتواند در مسیر تأمین منافع ملت باشد و انتقام هم حق طبیعی ملت است.
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به گزارش تابناک، غلامعلی حدادعادل امروز - ۲۴ تیر - در حاشیه مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب و شهید مصباحالهدی باقریکنی در دانشگاه امام صادق(ع) در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: اینکه ملت و رهبر ملت، خواهان انتقام باشد، منافاتی با مذاکره ندارد. مذاکره نیز میتواند در مسیر تأمین منافع ملت باشد و انتقام هم حق طبیعی ملتی است که رهبرشان به دست جنایتکاران ترور شده است
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