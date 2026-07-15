اظهار نظر حداد عادل درباره مذاکره و خونخواهی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اینکه ملت و رهبر ملت، خواهان انتقام باشد، منافاتی با مذاکره ندارد. مذاکره می‌تواند در مسیر تأمین منافع ملت باشد و انتقام هم حق طبیعی ملت است.

به گزارش تابناک، غلامعلی حدادعادل امروز - ۲۴ تیر - در حاشیه مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب و شهید مصباح‌الهدی باقری‌کنی در دانشگاه امام صادق(ع) در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: اینکه ملت و رهبر ملت، خواهان انتقام باشد، منافاتی با مذاکره ندارد. مذاکره نیز می‌تواند در مسیر تأمین منافع ملت باشد و انتقام هم حق طبیعی ملتی است که رهبرشان به دست جنایتکاران ترور شده است