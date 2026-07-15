اصابت پرتابه دشمن آمریکایی به جزیره هنگام

به گزارش تابناک به نقل از مهر، دقایقی پیش نقطه ای در جزیره هنگام مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت.

استانداری هرمزگان اعلام کرده است که گزارش تکمیلی اصابت پرتابه به جزیره هنگام پس از ارزیابی‌های اولیه متعاقبا اعلام خواهد شد.

همچنین صدای انفجاری در جزیره قشم نیز شنیده است که بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که برخورد پرتابه‌ای در این جزیره اتفاق نیفتاده است.

جزیره هنگام از توابع شهرستان قشم و یکی از جزایر خلیج فارس است.