هنرمندان کنار ایران ایستادند + عکس

همزمان با ادامه حملات آمریکا به مناطق جنوبی ایران، جمعی از هنرمندان، بازیگران و خوانندگان کشور با انتشار پیام‌هایی در فضای مجازی، همدردی خود را با مردم جنوب اعلام کردند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، با ادامه حملات آمریکا به ایران در روزهای اخیر، موج تازه‌ای از واکنش‌های هنرمندان در فضای مجازی شکل گرفت؛ واکنش‌هایی که عمدتاً با محوریت همدردی با مردم جنوب، تأکید بر وحدت ملی و محکومیت رنجی که بر مردم این مناطق تحمیل شده، منتشر شد.

هرچند حملات این روزهای آمریکایی به ایران را نمی‌توان جدا از جنگ کامل و تمام عیار با ایران دانست و به جنوب تقلیل داد.از این رو واکنش خام و همدردی با مردم جنوب بدون اشاره به عامل جنایت اشتباه است،‌ مردم جنوب که بخشی از مردم ایران هستند امروز درگیر جنایات آمریکایی هستند و مهم‌تر از همدردی اعلام موضع با دشمن است؛ واقعیت این است که مردم جنوب درگیر زلزله یا یک حادثه طبیعی نیستند که همدردی تنها برایشان کافی باشد.

در میان این واکنش‌ها، محسن چاوشی، خواننده موسیقی ایران که در ماه‌های گذشته نیز بارها با انتشار آثار و پیام‌های مختلف نسبت به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موضع گرفته بود، در تازه‌ترین استوری خود بخشی از شعری را منتشر کرد و نوشت: «جنوب خون من است که می‌ریزد» و در ادامه از «جای خالی مردانی که دیگر باز نمی‌گردند» یاد کرد.

مهران غفوریان نیز با انتشار استوری‌ای در صفحه اینستاگرام خود، تنها با نوشتن «هرمزگان پاره تن ایران» و استفاده از هشتگ «بندرعباس»، همبستگی خود را با مردم جنوب اعلام کرد.

حسام منظور، بازیگر سینما و تلویزیون، نیز با انتشار بخشی از یک شعر نوشت: «وطنم جنوب... برایت می‌توان مرد، در اسارت تو عمری حسرت امید سحر خورد» و در پایان هشتگ «ایران» را به پیام خود افزود.

شکیب شجره با انتشار تصویری از مردم جنوب در کنار آب‌های خلیج فارس، نوشت: «دلم با جنوب زیبای ایران است» و غزل شاکری نیز در متنی کوتاه اما تأثیرگذار نوشت: «ایران پیکر است؛ وقتی جنوبش درد دارد، هیچ جایش آرام نیست.»

گیتی قاسمی نیز با استناد به شاهنامه فردوسی، در حمایت از مردم جنوب نوشت: «چو رستم به نزدیک هرمز رسید / به گرز گران راه دشمن برید.»

نعیمه نظام‌دوست در پیام خود خطاب به مردم جنوب نوشت: «برای مردم نجیب جنوب؛ شما پاره تن ایرانید. هر رنجی که به دل شما می‌نشیند، بر قلب ما نیز می‌نشیند. قلب همه ایران در کنار شما و برای شما می‌تپد.»

علی مردانه نیز با اشاره به دشواری‌های مردم جنوب نوشت: «جنوب مگر چه دارد جز اندوه و بلا و بلاتکلیفی؛ از غم زیاد است که می‌رقصیم.»

وحید آقاپور نیز در استوری خود نوشت: «مردم مظلوم جنوب ایران، دل ما پیش شماست. کاش کاری از دستمان برمی‌آمد. پاینده ایران.»

در میان این واکنش‌ها، امیرحسین قیاسی نیز با اشاره به وضعیت دانش‌آموزان مناطق جنوبی، از فشار روحی واردشده بر آنان نوشت و تأکید کرد که دانش‌آموزان این مناطق در آستانه امتحانات و کنکور، بیش از هر زمان دیگری به حمایت و توجه نیاز دارند.

واکنش گسترده هنرمندان به تحولات اخیر، در امتداد مواضعی است که طی ماه‌های گذشته نیز بارها در حمایت از مردم ایران و محکومیت حملات خارجی در صفحات شخصی آنان منتشر شده و این بار نیز با تمرکز بر جنوب کشور، رنگ و بوی همدلی و همبستگی ملی به خود گرفته است.