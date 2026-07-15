احتمال خروج ایران از تفاهمنامه اسلامآباد بالا گرفت
با توجه به نقض مکرر آتشبس و عدم توجه طرف آمریکایی به مفاد تفاهمنامه، احتمال خروج ایران از تفاهمنامه اسلامآباد به شدت بالا رفته است؛ احتمال داده میشود که محمدباقر قالیباف، رئیس هیئت مذاکرهکننده، در بیانیهای قریبالوقوع خروج از مذاکرات را اعلام کند.
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به گزارش تابناک، احتمال خروج ایران از تفاهمنامه اسلامآباد به شدت بالا گرفته است. احتمال داده میشود که محمدباقر قالیباف، رئیس هیئت مذاکرهکننده ایران، در بیانیهای خروج از مذاکرات را اعلام کند.
این تصمیم در حالی مطرح میشود که طرف آمریکایی به نقض مکرر آتشبس ادامه داده و نسبت به مفاد تفاهمنامه بیتوجهی نشان داده است.
گفتنی است که قبل از آغاز مذاکرات، هیئت ایرانی هشدار داده بود که در صورت عدم تأمین منافع ملی، مذاکره را ترک خواهد کرد. اکنون با توجه به شرایط پیشآمده، به نظر میرسد این هشدار به مرحله اجرا نزدیک شده است.
منابع آگاه از روند مذاکرات تأکید دارند که بیانیه قالیباف در صورت قطعی شدن، پایانبخش حضور ایران در این تفاهمنامه خواهد بود.
«یادداشت تفاهم اسلامآباد» درباره خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا-رژیم صهیونیستی علیه ایران، بامداد پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ به امضای رؤسای جمهور ایران و آمریکا رسیده بود.
بر اساس متن منتشرشده، تهران و واشنگتن متعهد شدهاند در مدت حداکثر ۶۰ روز درباره توافق نهایی مذاکره کنند. این تفاهمنامه یک پیمان صلح پیشنهادی بین ایران و امریکا بودکه با میانجیگری پاکستان به عنوان تسهیلکننده اصلی و همچنین قطر، مصر و ترکیه، با هدف پایان دادن به جنگ ایران و آمریکا در سال ۲۰۲۶ منعقد شد و گفته شد این دوره دوره با رضایت طرفین قابلیت تمدید خواهد بود.
متن کامل یادداشت تفاهم اسلامآباد که جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، به طور مشترک، در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ نسبت به مفاد آن توافق کردند؛ به شرح زیر است:
۱. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و متحدین آنها در جنگ حاضر، با امضای این یادداشت تفاهم خاتمه فوری و دائمی عملیاتهای نظامی را در تمامی جبههها، از جمله در لبنان، اعلام کرده و تعهد میکنند از این پس هیچ جنگ یا هیچ عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند و از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کنند. توافق نهایی خاتمه دائمی جنگ در تمامی جبههها، از جمله در لبنان، و بقیه مفاد این بند را تایید خواهد کرد.
۲. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا متعهد میشوند که به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند.
۳. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به انجام مذاکرات و حصول به یک توافق نهایی در مدت حداکثر ۶۰ روز، قابل تمدید با رضایت طرفین، متعهد میشوند.
۴. بلافاصله با امضای این یادداشت تفاهم، ایالات متحده آمریکا شروع به رفع محاصره دریایی خود و هرگونه مزاحمت یا ممانعت علیه جمهوری اسلامی ایران میکند، و ظرف ۳۰ روز به محاصره دریایی به طور کامل خاتمه خواهد داد.
۵. با امضای این یادداشت تفاهم، جمهوری اسلامی ایران ترتیباتی را با حداکثر تلاش خود برای عبور ایمن کشتیهای تجاری، بدون هزینه فقط برای ۶۰ روز، از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس، اتخاذ خواهد کرد. تردد کشتیهای تجاری بلافاصله آغاز، و با توجه به ضرورت رفع موانع فنی و نظامی و مینزدایی توسط جمهوری اسلامی ایران، ظرف ۳۰ روز برقرار خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران با سلطنت عمان برای تعیین اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز، مطابق با حقوق بینالملل قابل اجرا و حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی تنگه هرمز، گفتگو خواهند کرد و با دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس نیز تبادل نظر میکنند.
۶. ایالات متحده آمریکا متعهد میشود، با شرکای منطقهای خود، برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران یک برنامه قطعی مورد توافق طرفین را با تامین حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار ایجاد کند. سازوکار اجراییسازی این برنامه، به عنوان بخشی از توافق نهایی ظرف ۶۰ روز نهایی خواهد شد.
۷. ایالات متحده آمریکا متعهد میشود به تمامی انواع تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران، از جمله قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامههای شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، و تمامی تحریمهای یکجانبه آمریکا، اعم از اولیه و ثانویه، برابر یک برنامه زمانی مورد توافق به عنوان بخشی از توافق نهایی، خاتمه دهد.
۸. جمهوری اسلامی ایران مجدداً تایید میکند که سلاح هستهای تولید یا ابتیاع نخواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا موافقت کردهاند که وضعیت مواد غنیشده ذخیره شده را از طریق یک سازوکار مورد توافق طرفین و مطابق با برنامه زمانی مندرج در بند ۷، حداقل به شیوه رقیقسازی در محل، تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی، حل و فصل کنند. دو طرف همچنین موافقت میکنند تا در مورد موضوع غنیسازی، و دیگر موضوعات مورد توافق دو طرف مرتبط با نیازهای هستهای جمهوری اسلامی ایران، بر اساس یک چارچوب رضایتبخش که در توافق نهایی مورد موافقت قرار خواهد گرفت، بحث کنند.
۹. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا موافقت میکنند که تا زمان توافق نهایی وضعیت موجود را حفظ کنند.
۱۰. ایالات متحده آمریکا متعهد میشود بلافاصله با امضای این یادداشت تفاهم و تا زمان خاتمه تحریمها، اسقاطیههای وزارت خزانهداری را برای صادرات نفت خام ایران، محصولات پتروشیمی و مشتقات آنها، و تمامی خدمات مرتبط شامل تراکنشهای بانکی، بیمهها، حمل و نقل و غیره صادر کند.
۱۱. ایالات متحده آمریکا متعهد میشود تا وجوه و داراییهای محدود یا مسدود شده جمهوری اسلامی ایران را با اجرای این یادداشت تفاهم به طور کامل برای استفاده در دسترس قرار دهد. ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در مورد روال مربوط به آزادسازی این وجوه در طول مذاکرات، به صورت دوجانبه توافق میکنند.
۱۲. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا موافقت میکنند تا یک سازوکار اجرایی برای نظارت بر اجرای موفق این یادداشت تفاهم و پایبندی آتی به توافق نهایی تشکیل شود.
۱۳. پس از امضای این یادداشت تفاهم و منوط به شروع اجرای بندهای ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ این یادداشت تفاهم و تداوم اجرای این اقدامات، جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا مذاکرات درخصوص توافق نهایی را منحصراً در مورد بقیه بندها آغاز خواهند کرد.
۱۴. توافق نهایی با یک قطعنامه الزامآور شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید خواهد شد.
گزارش خطا
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کدوم تفاهم نامه منظورته ؟ آها همونی که طرف مقابلش یعنی آمریکا شب و روز در حال بمباران کشورمونه ؟ چه تفاهم نامه ایه پس
اگه ایران یک کلمه بگه دیگه تشکیل اسراییل از نیل تا فرات براش هیچ اهمیتی ندارد و از عربهای جنوب خلیج فارس حمایت نمی کند همه ی عربا به التماس می افتن ...........حتی اگه به دروغ بگه دیگه مانع اسراییل نخواهد شد عربا و شاید کشورهای دیگه هم به التماس ایران بیفتن
خروج از مذاکره بمعنای نابودی بیشتر و کنار رفتن پاکستان .معلوم نیست برای بعد از خروج چه برنامه ای دارند .
مبارک جنگ طلبان، به آرزوتون رسیدید. فقط بدونید از این به بعد تمام پیامدهای جنگ تقصیرش متوجه ویرانی طلبان و سینه چاکان جنگ با ایالات متحده خواهد بود، بهانه ی پزشکیان نیارید.
ببینید تورو خدا اینقدر روسای ما از ترور و جنگ وحشت کردن که هنوز تازه احتمال خروج میدن ترامپ یک هفته هست خارج شده جنگ رو هم دوباره شروع کرده محاصره اقتصادی رو راه انداخته ما هنوز احتمال خروج از تفاهم رو بررسی میکنیم ب
آمریکا داره کشور ما رو با خاک یکسان میکنه، اونقوت آقایون هنوز به این فکر میکنند که از توافقنامه خارج بشن؟؟؟ یارو زده توافقنامه و ریز ریز کرده !!!!
شهباز شریف
پشت دست ش داغ کرد
که به چاقو کش نیویورک چه اعتمادی کرد.
پشت دست ش داغ کرد
که به چاقو کش نیویورک چه اعتمادی کرد.