ترسیم نقشه راه آینده با تاکید بر ارتقای خدمات نوآور
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، نشست هماندیشی افشین خانی مدیرعامل و یاسر مرادی عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران با مدیریت شعب خراسان رضوی برگزار شد و ضمن مرور شاخصهای عملکردی این استان، فرصتهای تحقق حداکثری اهداف کلان در راستای خدمترسانی مطلوب به مشتریان مورد بررسی قرار گرفت.
● تاکید بر اجرای همزمان برنامههای راهبردی
محور اصلی صحبتهای آغازین مدیرعامل بانک صادرات ایران، تاکید بر تحقق همزمان سه برنامه راهبردی در حوزه مشتریان، سرمایه انسانی و سهامداران بود؛ افشین خانی گفت: «هدف نخست، حفظ و ارتقای اعتماد مشتریان است که طی ۸ دهه گذشته به عنوان پشتوانهای گرانبها و ارزشمندترین دارایی محقق شده است. دومین مورد افزایش انگیزه سرمایههای انسانی با هدف بهبود مستمر خدمترسانی به مشتریان است و ضلع سوم نیز ارزشآفرینی برای سهامدارانی است که به ارتقای عملکرد و بهبود شاخصها تاکید دارند.»
● تمرکز بر نظام شایستهسالاری و آموزشهای تخصصی
مدیرعامل بانک صادرات ایران بر حاکمیت نظام شایستهسالاری و تقویت فرآیندهای آموزشی تاکید کرد و گفت: «توان تخصصی کارکنان در خدمترسانی به مشتریان، مهمترین ملاک ارزیابی در مباحث شایستهسالاری است بنابراین آموزش همکاران برحسب نیازمندیها بهطور منظم، پیوسته و هدفمند انجام خواهد شد.» خانی توجه به معیشت سرمایه انسانی را در راستای خدمترسانی مطلوب به مشتریان تعریف کرد و افزود: «کارمند بانک صادرات ایران باید تمام انرژی خود در محیط کار را بر عرضه مناسب خدمات به اقشار مختلف جامعه و ارائه راهکارهای نوآورانه صرف کند.»
● ترسیم چشمانداز رقابتی و پیگیری وصول مطالبات
توجه ویژه به جریان درآمدی و هزینهای از جمله محورهای مورد تاکید مدیرعامل بانک صادرات ایران بود؛ خانی با بیان اینکه برای پیشبرد همزمان بقا و ارتقا، باید از یک فرآیند سودآور تبعیت کرد، گفت: «یکی از الزامات تحقق این مهم، کاهش بهای تمامشده پول است که میتواند از طریق فنون مطلوب در مذاکره و عرضه خدمات نوآورانه حاصل شود. این در حالی است که حضور در رقابت منفی برای جذب سپرده از طریق عرضه سود بیشتر، افزایش هزینهها را در پی خواهد داشت.»
وی با اشاره به لزوم شناخت دقیق نیازهای مشتریان و تمرکز بر بازاریابی جامع و تخصصی، بر حضور پررنگ در حوزه ارزی تاکید کرد. خانی همچنین با اشاره به اهمیت رعایت بهداشت اعتباری از پیگیری مستمر وصول مطالبات با هدف افزایش توانمندی این بانک در پاسخگویی مناسب به درخواستهای تسهیلاتی مشتریان خبر داد.
● رفع اختلال سامانهها و تسریع در تحقق چشمانداز آتی
تاکید بر رفع اختلال در برخی سامانههای بانکی طی روزهای آینده، محور پایانی صحبتهای خانی بود. وی گفت: «قدمت بانک صادرات ایران و اعتبار آن نزد جامعه به اندازهای است که مسئولیت ما برای عبور از چالشها را سنگینتر میکند، بنابراین با ارادهای قوی و مشارکت جمعی، برنامههای آتی را با هدف عرضه خدمات شایسته به مشتریان اجرا خواهیم کرد.» وی توسعه زیرساختهای فنی و حرکت در مسیر نوآوری را پیششرط موفقیت دانست و ابراز امیدواری کرد سال آینده دستاوردهای بیشتری در راستای خدمترسانی به مشتریان محقق شود.
در این نشست یاسر مرادی، عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران نیز بر تقویت حوزه ارزی تاکید کرد و از توسعه روزافزون نئوبانک سپینو با هدف عرضه بستههای جامع بانکی و مالی غیرحضوری خبر داد.
نشست با مدیریت شعب استان خراسان رضوی در چارچوب سفر مدیرعامل و عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران به شهر مقدس مشهد و شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در جوار حرم مطهر علیابن موسیالرضا (ع) انجام شد.