انتقاد سفیر سابق آمریکا از تهدید ترامپ علیه زیرساختهای ایران
سفیر سابق آمریکا ضمن انتقاد از تهدیدهای رئیس جمهور این کشور برای هدف قرار دادن زیرساختهای ایران تاکید کرد که این حملات منجر به دستیابی به راه حل نخواهد شد.
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، کریستوفر هیل، سفیر سابق آمریکا و معاون وزیر امور خارجه این کشور از تهدیدات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر بمباران پلها و نیروگاههای انرژی در ایران انتقاد کرد.
او در گفتگو با شبکه cnn گفت که این رویکرد به دستیابی به راه حل برای درگیری کمک نخواهد کرد.
معاون وزیر امور خارجه آمریکا با تاکید بر اینکه تهدید ترامپ کاملاً دارای اشکال است، گفت که مطمئن نیست این راه منجر به حل درگیری شود؛ چراکه روش درست نیست.
پیشتر ترامپ تاکید کرد که اگر تهران یه هفته آینده بر سر میز مذاکره ننشیند؛ به پلها و نیروگاههای ایران حمله خواهد کرد.
تهدیدهای ترامپ تنها شامل پلها و نیروگاههای انرژی نبوده و ترامپ پیش از این نیز چاههای نفت و نیروگاههای آب شیرینکن را تهدید کرده است.
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