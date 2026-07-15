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علت خاموشی‌های اخیر کجاست؟

ناترازی برق ایران دیگر یک بحران مقطعی و محدود به روزهای گرم سال نیست؛ شکاف میان تولید و مصرف برق به یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیرساختی و اقتصادی کشور تبدیل شده است.
کد خبر: ۱۳۸۴۸۶۳
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ناترازی برق ایران چیست؟/ دلایل بحران انرژی، علت خاموشی‌ها و راهکار حل کمبود برق را بخوانید

به گزارش تابناک، افزایش مصرف، کمبود سرمایه‌گذاری، فرسودگی نیروگاه‌ها، مشکلات ساختاری اقتصاد برق و وابستگی تولید برق به گاز، مجموعه عواملی هستند که باعث شده موضوع خاموشی‌ها و محدودیت برق صنایع بار دیگر به یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شود.

ناترازی برق ایران چیست؟

ناترازی برق به زبان ساده به معنای فاصله میان میزان برق مورد نیاز کشور و ظرفیت واقعی تولید و تأمین برق است. زمانی که مصرف برق از توان عملی شبکه بیشتر شود، صنعت برق با کمبود مواجه می‌شود و برای حفظ پایداری شبکه، ناچار به مدیریت مصرف، اعمال محدودیت برای برخی مشترکان یا خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده می‌شود. به بیان دیگر، ناترازی زمانی رخ می‌دهد که سرعت رشد تقاضا از سرعت توسعه ظرفیت تولید و زیرساخت‌های انرژی بیشتر باشد.

چرا ناترازی برق ایران به وجود آمده؟

کارشناسان معتقدند بحران امروز نتیجه یک عامل مشخص نیست، بلکه حاصل انباشته شدن مجموعه‌ای از مشکلات در طول سال‌های گذشته است. رشد جمعیت شهری، توسعه صنایع انرژی‌بر، افزایش استفاده از تجهیزات سرمایشی و تغییر الگوی مصرف خانوارها باعث شده تقاضای برق با سرعت زیادی افزایش پیدا کند. در فصل تابستان، افزایش دمای هوا و استفاده گسترده از کولرها، فشار مضاعفی به شبکه وارد می‌کند و فاصله میان میزان مصرف و توان تأمین برق را افزایش می‌دهد.

ایران چقدر برق تولید می‌کند؟

با این حال، مسئله فقط افزایش مصرف نیست. در سمت تولید نیز صنعت برق با چالش‌های جدی روبه‌رو است. ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی کشور بیش از 100 هزار مگاوات است؛ در همین راستا، مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو اعلام کرد:مجموع ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی ایران از مرز ۱۰۰ هزار مگاوات عبور کرده و به ۱۰۰ هزار و ۳۱۵ مگاوات رسیده است.

بر اساس این آمار، نیروگاه‌های چرخه ترکیبی با ظرفیت ۳۸ هزار و ۱۱۸ مگاوات و سهم ۳۸ درصدی، بیشترین سهم را در سبد تولید برق کشور دارند. پس از آن نیروگاه‌های گازی با ۲۴.۷ هزار مگاوات، بخاری با ۱۵.۸ هزار مگاوات و برق‌آبی با ۱۲.۱ هزار مگاوات قرار گرفته‌اند. ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر و برق‌آبی کوچک نیز به حدود ۵.۲ هزار مگاوات رسیده است. این آمار نشان می‌دهد ظرفیت اسمی صنعت برق ایران از مرز ۱۰۰ هزار مگاوات عبور کرده است.

در کنار این امار باید به این نکته اشاره کرد که همه این ظرفیت در عمل قابل استفاده نیست. بخشی از نیروگاه‌ها به دلیل عمر بالا، کاهش راندمان، تعمیرات دوره‌ای، محدودیت سوخت و مشکلات فنی، توان تولید کامل ندارند. به همین دلیل، ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها همیشه به معنای ظرفیت واقعی قابل استفاده در روزهای اوج مصرف نیست.

دلایل شکل‌گیری بحران انرژی ایران

یکی از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری بحران انرژی ایران، کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق است. ساخت نیروگاه، توسعه شبکه انتقال و نوسازی تجهیزات نیازمند منابع مالی گسترده است، اما مشکلات اقتصادی صنعت برق و فاصله میان هزینه واقعی تولید برق و درآمد حاصل از فروش آن، توان شرکت‌های فعال در این حوزه را برای توسعه زیرساخت‌ها کاهش داده است. نتیجه این روند، عقب‌ماندگی توسعه ظرفیت تولید نسبت به رشد مصرف بوده است.

اقتصاد برق در ایران سال‌ها با یک چالش ساختاری مواجه بوده است. زمانی که درآمد صنعت برق متناسب با هزینه‌های تولید، تعمیر و توسعه نباشد، منابع کافی برای سرمایه‌گذاری جدید باقی نمی‌ماند. این مسئله باعث می‌شود نیروگاه‌های قدیمی با عمر بالاتر همچنان در مدار باقی بمانند و نوسازی شبکه با سرعت مورد نیاز انجام نشود.

فرسودگی نیروگاه‌ها نیز یکی دیگر از حلقه‌های مهم در زنجیره ناترازی برق است. نیروگاه‌هایی که سال‌ها از عمر آنها گذشته، معمولاً راندمان پایین‌تری دارند و برای تولید میزان مشخصی برق، سوخت بیشتری مصرف می‌کنند. کاهش بهره‌وری این نیروگاه‌ها علاوه بر افزایش هزینه تولید، فشار بیشتری به منابع انرژی کشور وارد می‌کند.

از سوی دیگر، برق و گاز در ایران ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند. بخش بزرگی از نیروگاه‌های کشور حرارتی هستند و برای تولید برق به گاز طبیعی وابسته‌اند. در دوره‌هایی که مصرف گاز افزایش پیدا می‌کند، تأمین سوخت نیروگاه‌ها با چالش مواجه می‌شود و این مسئله می‌تواند ظرفیت تولید برق را کاهش دهد. به همین دلیل، ناترازی انرژی در ایران یک زنجیره به‌هم‌پیوسته است و نمی‌توان بحران برق را جدا از وضعیت گاز، سرمایه‌گذاری و مدیریت مصرف بررسی کرد.

علت خاموشی برق در ایران چیست؟

وقتی مردم می‌پرسند علت خاموشی برق در ایران چیست یا چرا برق قطع می‌شود، پاسخ تنها افزایش مصرف نیست. خاموشی‌ها نتیجه فاصله میان رشد تقاضا و سرعت توسعه زیرساخت‌هاست؛ فاصله‌ای که طی سال‌های گذشته ایجاد شده و اکنون خود را در دوره‌های اوج مصرف نشان می‌دهد.

کمبود برق در ایران فقط یک مسئله برای خانوارها نیست، بلکه به یک چالش جدی برای بخش تولید تبدیل شده است. صنایع بزرگی مانند فولاد، سیمان، پتروشیمی و سایر واحدهای انرژی‌بر در دوره‌های اوج مصرف با محدودیت برق مواجه می‌شوند. کاهش تولید، افزایش هزینه تمام‌شده، اختلال در برنامه‌ریزی کارخانه‌ها و کاهش بهره‌وری، بخشی از پیامدهای اقتصادی ناترازی برق است. در واقع برق امروز یکی از پایه‌های اصلی رشد اقتصادی محسوب می‌شود و هر اختلال در تأمین آن می‌تواند اثر مستقیمی بر تولید و اشتغال داشته باشد.

در همین شرایط، انتشار جدولی با عنوان «برنامه خاموشی تهران» در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی بار دیگر نگرانی‌ها درباره وضعیت برق پایتخت را افزایش داد. این جدول به‌طور همزمان در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، اما پیگیری‌ها از وزارت نیرو نشان داد این وزارتخانه انتشار رسمی چنین جدولی را تأیید نکرده است. با وجود این، انتشار چنین اخباری در شرایطی که جامعه نسبت به وضعیت تأمین برق حساس شده، نشان می‌دهد مسئله انرژی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.

راهکار حل ناترازی‌ها

حل ناترازی برق ایران تنها با مدیریت مصرف کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. افزایش سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه‌های جدید، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، نوسازی نیروگاه‌های فرسوده، کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع، اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق و افزایش بهره‌وری مصرف، مجموعه اقداماتی است که می‌تواند شکاف میان تولید و مصرف را کاهش دهد.

ایران از نظر منابع انرژی کشوری غنی است، اما چالش اصلی کمبود منابع نیست؛ مسئله اصلی هماهنگ نبودن میان تولید، مصرف و مدیریت انرژی است. اگر سرمایه‌گذاری و اصلاحات ساختاری متناسب با رشد نیاز کشور انجام نشود، ناترازی برق می‌تواند از یک بحران فصلی به یک محدودیت دائمی برای تولید، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی تبدیل شود. بحران برق امروز در واقع هشداری درباره آینده اقتصاد انرژی ایران است؛ هشداری که نشان می‌دهد حل این مسئله نیازمند تصمیم‌های بلندمدت و نگاه راهبردی به صنعت برق است./خبرآنلاین

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