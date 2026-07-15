ادعای جنجالی ترامپ درباره جنایت مدرسه میناب
ترامپ در گفتوگو با شبکه خبری فاکس نیوز در پاسخ به سئوالی در باره کمیته تحقیق درباره مدرسه میناب در اوج ناجوانمردی گفت: فکر نمیکنم هیچکس هرگز بتواند بگوید که آنجا چه اتفاقی افتاده است.
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رئیسجمهور آمریکا دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکسنیوز، در واکنش به تحقیقات جاری درباره بمباران مدرسه میناب هرمزگان گفت: من فکر نمیکنم که هیچگاه کسی بتواند بگوید که واقعاً چه اتفاقی در آنجا افتاد.
ترامپ در واکنش به پیدا شدن بقایای موشکهای تاماهاک آمریکایی در این مدرسه مدعی شد: ممکن است که این عکسها ساخته هوش مصنوعی باشد.
ترامپ افزود: ما منتظر گزارش قطعی هستیم. فکر نمیکنم که هیچ گزارش قطعی در کار باشد.
ارتش آمریکا در اولین روز تجاوز نظامی علیه ایران مدرسه شجره طیبه در میناب هرمزگان را بمباران کرد. در این جنایت بیش از ۱۵۰ نفر از جمله دهها دختر و پسربچه به شهادت رسیدند و ۹۵ نفر دیگر مجروح شدهاند.
گزارش خطا
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بی شرف کودک کش ، امام و سید کش ، شرم تاریخ برپیشانی کثیفت هست تا ابد
اون دنیا خواهند توانست . این دنیا قطعا فرار خواهی کرد و چه بسا صد سالگیت را هم ببینی .
وقیح و پررو بی حیا و دروغگو جنایتکار و پدوفیل تو باعث خجالت آدمی هستی کودک کش خدا میداند و تو به روز سیاه خواهی نشست آن شا الله
بلاخره ما نفهمیدیم که این مدرسه دخترانه بود یا پسرانه؟ مدرسه مختلط که نداریم
این پدوفیل نجس واقعا آمریکا مخزن فساد و شیطانه یه آزارگر جنسی که الان باید اعدام شده باشه رئیس دنیا شده و دست به کشتار و جنایت میزنه واقعا جنگله آمریکا
تو که هر روز میای میگی ما هزاران چشم داریم که لحظه ای ایران رو از بالا رصد میکنه غلط میکنی بگی نمیدونستی اونجا مدرسه بود ملعون