ادعای جنجالی ترامپ درباره جنایت مدرسه میناب

ترامپ در گفت‌و‌گو با شبکه خبری فاکس نیوز در پاسخ به سئوالی در باره کمیته تحقیق درباره مدرسه میناب در اوج ناجوانمردی گفت: فکر نمی‌کنم هیچکس هرگز بتواند بگوید که آنجا چه اتفاقی افتاده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس‌نیوز، در واکنش به تحقیقات جاری درباره بمباران مدرسه میناب هرمزگان گفت: من فکر نمی‌کنم که هیچ‌گاه کسی بتواند بگوید که واقعاً چه اتفاقی در آنجا افتاد.

ترامپ در واکنش به پیدا شدن بقایای موشک‌های تاماهاک آمریکایی در این مدرسه مدعی شد: ممکن است که این عکس‌ها ساخته هوش مصنوعی باشد.

ترامپ افزود: ما منتظر گزارش قطعی هستیم. فکر نمی‌کنم که هیچ گزارش قطعی در کار باشد.

ارتش آمریکا در اولین روز تجاوز نظامی علیه ایران مدرسه شجره طیبه در میناب هرمزگان را بمباران کرد. در این جنایت بیش از ۱۵۰ نفر از جمله ده‌ها دختر و پسربچه به شهادت رسیدند و ۹۵ نفر دیگر مجروح شده‌اند.