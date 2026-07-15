پیروزی والیبال نشسته ایران برابر آمریکا
به گزارش تابناک؛ رقابتهای والیبال نشسته قهرمانی جهان در هانگژو چین در حال برگزاری است و تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در مرحله یک چهارم نهایی امروز (چهارشنبه ۲۴ تیر) به مصاف تیم آمریکا رفت و با نتیجه ۳ بر صفر این تیم را شکست داد.
تیم ملی مردان ایران در ست اول ۲۵ بر ۲۱، ست دوم ۲۵ بر ۱۵ و ست سوم ۲۵ بر ۱۶ برابر آمریکا به برتری رسید.
تیم ملی والیبال نشسته مردان پیش از این موفق به شکست تیمهای لهستان، بوسنی، ژاپن، و چین شده بود.
میثم حاج بابایی، صادق بیگدلی، حمیدرضا عباسی، مهدی بابادی، علی اکبری، داوود علیپوریان، حسین گلستانی، مسعود امامی، محمد نعمتی، جمال نظری، میثم علیپور و مرتضی مهرزاد، بازیکنان تیم ایران در این رقابتها هستند.
تیمهای برتر این دوره از رقابتها در دو بخش مردان و زنان، جواز حضور در بازیهای پارالمپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس را کسب خواهند کرد.