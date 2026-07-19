شجاعت رهبر شهید و وحشت ترامپ از انتقام

این‌سخنان ترامپ علاوه بر آنکه وحشت و سراسیمگی اش از ایران و خروش ملت را به نمایش می گذارد و گواهی است بر ترس و وحشتی که بر عقل وی سیطره یافته؛ به طوری که خود او نیز نمی داند چه می خواهد و چه باید انجام دهد، با قوانین ایالات متحده نیز در تعارض است؛ چرا که طبق قانون، رئیس جمهور در این کشور اگر بمیرد یا کشته شود، معاون وی جانشین می‌شود و دستورهای آن معاون لازم الاجرا خواهد بود، نه رئیس جمهور وفات یافته.‌

به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، بدون تردید رهبر شهید انقلاب از برجسته ترین چهره های تاریخ معاصر ایران (در کنار امیر کبیر، محمد مصدق و امام خمینی از برترین و موفق ترین چهره های ضد استعمادی و ضد امپریالیستی تاریخ ۳۰۰ ساله ایران و حتی منطقه غرب آسیا و در میان مسلمانان و غیر مسلمانان) بوده که در طول دوران رهبری شکوهمندشان این سرزمین را به قدرتی منطقه ای تبدیل کردند که در ابعاد هسته ای، نظامی (به ویژه موشکی)، فرهنگی، دانشگاهی، علمی و صنعتی در عرصه جهانی به جایگاهی سترگ دست یافته و گاهی بلند را برای دستیابی به تمدن شکوهمند اسلامی برداشته و با وجود سنگ اندازی دشمنان از تحریم و ترور گرفته تا جنگ تحمیلی، جنگ نرم، تهاجم فرهنگی و اکنون نیز محاصره دریایی به سمت قله های پیشرفت و اقتدار در حال حرکت است.

رهبر شهید و عالی قدر ایران و جهان اسلام که منادی وحدت اسلامی و شکوفایی تمدن برتر اسلامی در سایه آموزه های بلند قرآن کریم و یکپارچگی جهان اسلام و ایستادگی در برابر استکبار جهانی به ویژه آمریکا و اسرائیل بودند، دارای شجاعتی مثال زدنی در برابر دشمنان بوده و پرچمدار دفاع از مظلومان به ویژه ملت فلسطین و مقاومت در برابر تمامیت خواهی و ستمکاری جبهه صهیونیسم جهانی به شمار می رفتند. ایشان با وجود تهدیدهای مستمر، تا روزهای پایانی عمر خویش به تاسی از جدشان حسین بن علی(ع) از تسلیم شدن در برابر یزیدیان زمان اجتناب کرده و با کودک آزاران جزیره اپستین همراهی نکردند و ذره ای در برابر دشمنان کوتاه نیامدند و با شجاعت و رادمردی مسیر سرخ شهادت را برگزیده و این راه پرافتخار را طی کردند.

در نقطه مقابل، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده فردی بی اخلاق، بی ادب، خودشیفته و بسیار ترسو بوده که پس از دنبال کردن اخبار مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید ایران در شهرهای ایران و عراق، پیام های آن را دریافت نمود و آن چنان دچار هراس و نگرانی از انتقام ایرانیان و دیگر ملت های آزادی خواه گردید که در رسانه ها اعلام نمود: دستور داده ام اگر ایران در ترور من موفق شود، هزار موشک به سوی این کشور پرتاب شود! بسیار مایه شگفتی است، ترامپ و دوست جنایتکارش نتانیاهو که در ترور شخصیت های دینی، سیاسی، نظامی و حتی دانشمندان کشورهای دیگر حرفه ای شده اند، می‌توانند هر زمان که خواستند شخصیت های کشورهای دیگر را ترور کرده و به تنهایی یا با خانواده و همراهان به قتل رسانند، اما انتقام گرفتن از قاتلان و جنایتکاران، برای کشورهای دیگری همچون ایران، ناصواب است! آیا ترور برای آمریکا و اسرائیل صحیح و حق مشروع و قانونی آنان است، اما برای کشورهایی که هدف حمله واقع شده اند، انتقام از جنایتکاران نادرست و به خطر انداختن امنیت و حقوق بین الملل است؟! حقوقی که رژیم اسرائیل و رژیم ترامپ هیچ تعهدی به چارچوب آن نداشته و بارها از آن عدول کرده اند.

این‌سخنان ترامپ علاوه بر آنکه وحشت و سراسیمگی اش از ایران و خروش ملت را به نمایش می گذارد و گواهی است بر ترس و وحشتی که بر عقل وی سیطره یافته؛ به طوری که خود او نیز نمی داند چه می خواهد و چه باید انجام دهد، با قوانین ایالات متحده نیز در تعارض است؛ چرا که طبق قانون، رئیس جمهور در این کشور اگر بمیرد یا کشته شود، معاون وی جانشین می‌شود و دستورهای آن معاون لازم الاجرا خواهد بود، نه رئیس جمهور وفات یافته.‌ پس او نمی تواند برای آمریکای پس از مرگش نسخه بپیچد. از سوی دیگر ترامپ نمی داند (اگر با ترور مخالف است) بزرگترین رژیمی که در جهان معاصر دست به ترور زده، رژیم اسرائیل همپیمان و دوست نزدیک وی است تا جایی که اسرائیل را می توان دولتی تروریست و تهدید برای امنیت جهان توصیف کرد؟

با نگاهی به تاریخ سیاه رژیم اسرائیل از ابتدای تاسیس تاکنون، مشاهده می شود این رژیم برای بقای خود دست به کارهای کثیفی از جمله ترور هدفمند اشخاص و رهبران مخالف و دانشمندان و چهره های علمی، فرهنگی و رسانه‌ای کشورهای عربی و اسلامی دست زده و جالب این که حتی از تهدید به ترور و اذعان به آن نیز احساس شرم نمی کند. فهرست بلند بالایی از رهبران کشورهای عربی و اسلامی و چهره‌های ضد صهیونیست را می‌توان نام برد که اسرائیل به ترور آنان اقدام نموده است؛ از جمله فتحی شقاقی، عبد العزیز رنتیسی، شیخ احمد یاسین، عماد مغنیه، اسماعیل هنیه، سید حسن نصرالله، هیثم علی طباطبائی، گروه بسیاری از نخبگان و دانشمندان عراقی پس از اشغال این کشور توسط آمریکا (به ویژه دانشمندان هسته ای)، ترور دانشمندان مصری و سوری، فرماندهان نظامی ایران همانند شهیدان سلامی، باقری، حاجی زاده، رهبر والا مقام جمهوری اسلامی (سید الشهدای ایران و جریان مقاومت) و ...

آنچه مسلم است این که جنگی که اکنون بر ملت ایران تحمیل شده، انتخابی از سوی جنایتکاران بدنام و بی آبرویی است که تصور می‌کردند به راحتی می‌توانند این‌سرزمین را به نابودی کشانده و منابعش را به تاراج برند، چنان‌که منابع ونزوئلا و ... را به یغما می برند و به آن افتخار می کنند! رهبر شهید انقلاب اسلامی شخصیتی ماندگار در تاریخ و حافظه ملتی است که رهبران بزرگ و آسمانی خویش را هرگز فراموش نمی‌کند. اگر چه آن رهبر فرهیخته و والامقام تنها به ملت ایران تعلق نداشته و در میان مسلمانان و حتی غیر مسلمانانی که به فضیلت و اخلاق چشم دوخته اند، جایگاهی والا داشته که جلوه هایی از آن محبوبیت گسترده در مراسم و اجتماعات تشییع و بزرگداشت ایشان نمایان شد.

محمد جواد گودینی نویسنده و پژوهشگر