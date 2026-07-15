دو امتحان نهایی در چهار استان لغو شد
امتحانات نهایی رشته های تحصیلی پایه دوازدهم در ۴ استان لغو شد.
کد خبر: ۱۳۸۴۸۲۵| |
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به گزارش تابناک؛ وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: بر اساس تصمیم ستاد عالی آزمون های این وزارتخانه و با توجه به شرایط خاص کشور در استان های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان، امتحانات نهایی تمامی رشته های تحصیلی پایه دوازدهم در روز پنجشنبه ۲۵ تیر و شنبه ۲۷ تیر لغو و به زمان دیگری که متعاقباً اعلام خواهد شد، موکول می شود.
امتحانات نهایی سایر استان ها و امتحانات بعدی استان های مذکور، بر اساس برنامه ابلاغی در موعد مقرر برگزار خواهد شد.
گزارش خطا
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پس یازدهم ها چی ؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
همه استان ها باید لغو بشه ، از کجا معلوم موقع امتحان به استان های دیگه هم حمله نشه الان شرایط جنگیه هیچ آتش بسی برقرار نیست
بعداً باید برای این استان ها تراز جدا امتحان جدا و انتخاب رشته جدا انجام بدن
مدیریت آموزش و پرورش؛
مدیریت آموزش و پرورش؛
امتحانا کشوریه یعنی ترازا با تم مقایسه میشه الان امتحان جدا جدا بگیرند چجور میخوان تراز یکسان بدن؟ بعد بچه های اهواز و.. تو منطقه شون جنگ نیست؟ امسال تمام دانش اموزا درگیر جنگ بودن چه اونی که جنگ دید چه اونی که ندید چرا انقدر اصرار دارید تو این شرایط مهم ترین ازمون زندگی بچه هارو با این فرجه کم بگیرید؟
برای برقراری کامل عدالت و یکسان بودن سوالات دانش آموزان تمام کشور
امتحانات کل کشور رو به تعویق بندازید تا عدالت آموزشی برقرار شود. ♥️
امتحانات کل کشور رو به تعویق بندازید تا عدالت آموزشی برقرار شود. ♥️
یعنی چی ما که ۱ روز فرجه برای جغرافیا داریم با کسی که ۱۰ روز یا حتی بیشتر فرجه داره بخونه رقابت عادلانه ای داریم باهم؟؟؟؟؟؟؟؟
اگه قرار بر لغو کردن بود باید همه رو لغو میکردید این عادلانه نیست
اگه قرار بر لغو کردن بود باید همه رو لغو میکردید این عادلانه نیست
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۷:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
اگر عین ما یک 40 روز 1 12 روز توی جنگ بودی میفهمیدی بچه شمالی یا مشهد نه؟
زودتر امتحان این ها بگیرید خستمون کردن هر جا میریم شده امتحان اینا
اه
اه