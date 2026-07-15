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دو امتحان نهایی در چهار استان‌ لغو شد

امتحانات نهایی رشته های تحصیلی پایه دوازدهم در ۴ استان لغو شد.
کد خبر: ۱۳۸۴۸۲۵
| |
9874 بازدید
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۴۳

دو امتحان نهایی در چهار استان‌ لغو شد

به گزارش تابناک؛ وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: بر اساس تصمیم ستاد عالی آزمون های این وزارتخانه و با توجه به شرایط خاص کشور در استان های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان، امتحانات نهایی تمامی رشته های تحصیلی پایه دوازدهم در روز پنجشنبه ۲۵ تیر و شنبه ۲۷ تیر لغو و به زمان دیگری که متعاقباً اعلام خواهد شد، موکول می شود. 

امتحانات نهایی سایر استان ها و امتحانات بعدی استان های مذکور، بر اساس برنامه ابلاغی در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

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امتحانات نهایی پایه دوازدهم لغو آموزش و پرورش
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
6
37
پاسخ
پس یازدهم ها چی ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
یعنی چه.؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
9
92
پاسخ
همه استان ها باید لغو بشه ، از کجا معلوم موقع امتحان به استان های دیگه هم حمله نشه الان شرایط جنگیه هیچ آتش بسی برقرار نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
10
109
پاسخ
همه استان ها باید لغو بشه
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
9
87
پاسخ
بعداً باید برای این استان ها تراز جدا امتحان جدا و انتخاب رشته جدا انجام بدن
مدیریت آموزش و پرورش؛
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
9
100
پاسخ
امتحانا کشوریه یعنی ترازا با تم مقایسه میشه الان امتحان جدا جدا بگیرند چجور میخوان تراز یکسان بدن؟ بعد بچه های اهواز و.. تو منطقه شون جنگ نیست؟ امسال تمام دانش اموزا درگیر جنگ بودن چه اونی که جنگ دید چه اونی که ندید چرا انقدر اصرار دارید تو این شرایط مهم ترین ازمون زندگی بچه هارو با این فرجه کم بگیرید؟
امیرحسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
8
112
پاسخ
برای برقراری کامل عدالت و یکسان بودن سوالات دانش آموزان تمام کشور
امتحانات کل کشور رو به تعویق بندازید تا عدالت آموزشی برقرار شود. ♥️
زهرا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
7
105
پاسخ
یعنی چی ما که ۱ روز فرجه برای جغرافیا داریم با کسی که ۱۰ روز یا حتی بیشتر فرجه داره بخونه رقابت عادلانه ای داریم باهم؟؟؟؟؟؟؟؟
اگه قرار بر لغو کردن بود باید همه رو لغو میکردید این عادلانه نیست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
قطعا نه تهران بودی ته جنوبی هستی
اگر عین ما یک 40 روز 1 12 روز توی جنگ بودی میفهمیدی بچه شمالی یا مشهد نه؟
امیر رحمتی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
6
99
پاسخ
همه استان ها باید تعویق بندازن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
6
2
پاسخ
زودتر امتحان این ها بگیرید خستمون کردن هر جا میریم شده امتحان اینا
اه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
3
0
پاسخ
چه عجب،،خوب فاجعه دوباره میناب رخ نداد
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