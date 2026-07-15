دو امتحان نهایی در چهار استان‌ لغو شد

به گزارش تابناک؛ وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: بر اساس تصمیم ستاد عالی آزمون های این وزارتخانه و با توجه به شرایط خاص کشور در استان های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان، امتحانات نهایی تمامی رشته های تحصیلی پایه دوازدهم در روز پنجشنبه ۲۵ تیر و شنبه ۲۷ تیر لغو و به زمان دیگری که متعاقباً اعلام خواهد شد، موکول می شود.



امتحانات نهایی سایر استان ها و امتحانات بعدی استان های مذکور، بر اساس برنامه ابلاغی در موعد مقرر برگزار خواهد شد.