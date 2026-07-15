تشکر آمریکا از نقش استراتژیک اردن در برابر ایران
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور، روز سهشنبه در واشنگتن با ایمن الصفدی، معاون نخستوزیر و وزیر خارجه اردن، درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه از جمله آنچه «حملات مداوم ایران به کشتیرانی و کشورهای منطقه» خوانده شد، تبادل نظر کردند.
براساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، روبیو با اشاره به این موضوع، از نقش اردن در پیشبرد امنیت منطقه قدردانی کرده است.
اردن از جمله کشورهای عربی منطقه است که به تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران کمک کرده و میزبان تجهیزات نظامی ارتش این کشور از جمله جنگندههای اف-۳۵، اف-۱۵ و سوخترسانهای آمریکایی است. پایگاه نظامی موفق السلطی یکی از پایگاههای اصلی پشتیبانی از اقدامات نظامی آمریکا و از پایگاههای استراتژیک آمریکا در مقابله با حملات موشکی و پهپادی ایران است.
مارکو روبیو در این دیدار همچنین حملات موشکی و پهپادی ایران به خاک اردن را محکوم کرد.