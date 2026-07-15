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انصارالله یمن: لجاجت سعودی‌ها بی‌پاسخ نمی‌ماند!

عضو دفتر سیاسی انصارالله نبرد برای شکستن محاصره یمن را یک مسئولیت ملی خواند و گفت که دشمن سعودی بداند که محاصره شکسته خواهد شد و هرگونه لجاجت جدید با پاسخی شدیدتر روبرو می‌شود.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۹۹
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انصارالله یمن: لجاجت سعودی‌ها بی‌پاسخ نمی‌ماند!

علی العماد عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله تأکید کرد که نبردِ شکستن محاصره یمن، یک مسئولیت ملی و وظیفه‌ای است که بازگشت از آن ممکن نیست و صرفاً یک گام سیاسی یا ابزار فشار نظامی نیست.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی تصریح کرد که رهبران یمن در این مسیر، بر اساس تعهد خود در قبال مردم یمن و رنج‌های یازده‌ساله آن‌ها حرکت می‌کند و شکستن محاصره، فارغ از تلاش‌های دشمن سعودی برای مانع‌تراشی، ادامه خواهد یافت.

العماد در گفتگو با شبکه «المسیره» خاطرنشان کرد که تجاوز عربستان به فرودگاه صنعا، بار دیگر ماهیت نقش سعودی را برملا کرد. ریاض ترجیح داده به قیمت رنج مردم یمن، به محاصره ادامه داده و به پروژه آمریکایی-اسرائیلی خدمت کند؛ این در حالی است که می‌داند تداوم این رویکرد، پیامدهای نظامی و امنیتی فزاینده‌ای را برایش به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به همبستگی رسمی و مردمی در یمن طی عملیات شکستن محاصره، گفت که این وضعیت نشان‌دهنده سطح آمادگی و ایمان به مسئولیت‌پذیری است و ثابت می‌کند یمنی‌ها تا پایان کامل محاصره، در راه گرفتن حقوق خود مصمم هستند.

العماد افزود که دولت یمن، رفع محاصره را مسئولیتی مستقیم می‌داند که در قبال میلیون‌ها یمنی بر عهده دارد. وی توضیح داد که میلیون‌ها مهاجر یمنی آرزوی بازگشت طبیعی به وطن خود را دارند و بسیاری از یمنی‌ها به دلیل عدم امکان سفر برای درمان جان باخته‌اند.

این عضو ارشد انصارالله از ابتکار ایران برای حمایت از یمن از طریق برقراری پروازها تقدیر و تأکید کرد که ایران در حالی این گام را برداشت که از حجم مخاطرات آن آگاه بود. خلبانان ایرانی با روحیه‌ای جهادی و شهادت‌طلبانه و با آگاهی از اینکه با دشمنی که ابایی از هدف قرار دادن هواپیمای غیرنظامی ندارد روبرو هستند، اقدام کردند.

وی تأکید کرد که ایران تنها کشوری بود که از روی مسئولیت اسلامی و انسانی در کنار یمن ایستاد و آنچه انجام داد، تبلور وحدت امت اسلامی و یاری مظلومان در برابر ائتلاف عربی مشارکت‌کننده در محاصره است.

العماد با اشاره به حمله ریاض برای ممانعت از فرود یک هواپیمای غیرنظامی، گفت که این اقدام در حالی انجام می‌شود که عربستان اجازه می‌دهد جنگنده‌های خارجی از خاکش برای بمباران یمن برخیزند. وی این معیارها را غیرمنطقی دانست و تاکید کرد که این معیارها دیگر کسی را فریب نمی‌دهد.

وی خاطرنشان کرد که نهادهای دولتی نقش خود را به صورت هماهنگ ایفا کردند و اکنون در حال بازسازی فرودگاه صنعا و ادامه پذیرش پروازها هستند.

علی العماد گفت که دشمن باید بداند محاصره شکسته خواهد شد، پروازها ادامه می‌یابد و هرگونه لجاجت جدید با پاسخی شدیدتر روبرو می‌شود. آنچه تا کنون رخ داده، تنها یک پیام هشدار قوی بوده است.

 

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