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عامل آتش‌سوزی فرمانداری دهاقان اعدام شد

قوه قضائیه اعلام کرد: محمد امینی دهاقانی فرزند حسین از عناصر همکار دشمن که در روز ۱۹ دی ماه سال ۱۴۰۴ اقدام به آتش زدن فرمانداری و تخریب اموال عمومی در میدان امام حسین (ع) و کلانتری شهرستان دهاقان کرده بود، بامداد امروز پس از تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور و طی روال قانونی به دار مجازات آویخته شد.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۸۳
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2692 بازدید
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عامل آتش‌سوزی فرمانداری دهاقان اعدام شد

به گزارش تابناک؛ قوه قضائیه اعلام کرد: «در پی آشوب‌های خشن و مسلحانه در کودتای آمریکایی- صهیونیستی در دی ماه ۱۴۰۴ که با هدف براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به وقوع پیوست عوامل اطلاعاتی و عملیاتی فراجا فردی را دستگیر کردند که نقش بسزایی در تخریب و به آتش کشیده شدن فرمانداری و مسدود کردن خیابان در شهرستان دهاقان داشت.

براساس تحقیقات انجام شده و مستندات به دست آمده از پایش دوربین‌های مدار بسته و اعترافات متهم، محمد امینی دهاقانی در روز ۱۹ دی ماه سال ۱۴۰۴، اقدام به روشن کردن و پرتاب کوکتل مولوتف سمت فرمانداری دهاقان کرده است. 

متهم در اعترافات خود گفته کوکتل مولوتف را به سمت فرمانداری پرتاب کرده است. 

وی در بخش دیگری از اعترافات خود گفته است: همراه تعدادی از افرادی که در اغتشاشات حضور داشتند سلاح گرم از جمله یک سلاح جنگی کلاشینکف بود. آنها سلاح را از ماموران دزدیده بودند. از آنها خواستم سلاح را در اختیارم بگذارند که با آن شلیک کنم.

براساس مستندات به دست آمده از بازبینی فیلم دوربین‌های مدار بسته، متهم نقش زیادی در تحریک و دعوت افراد حاضر در محل به حمله به کلانتری و پرتاب کوکتل مولوتف به سمت ماموران مستقر در کلانتری را داشته است. متهم ساعت ۲۰:۳۰ روز ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴ جلوتر از جمعیت حاضر در محل به طرف فرمانداری رفته و یک عدد کوکتل مولوتفی که زیر کاپشن خود پنهان کرده بود را روشن و به سمت فرمانداری پرتاب می‌کند که منجر به آتش سوزی می‌شود. 

همچنین در بررسی‌های دوربین‌های مدار بسته مشخص شده است، متهم در حالی که کوکتل مولوتف در دست داشته وارد فرمانداری شده است و بعد با خروج از فرمانداری به سمت کلانتری می‌رود و با حرکت دست افراد حاضر در محل را تشویق به حمله به کلانتری می‌کند. 

محمد امینی دهاقانی در اعترافات خود گفته است همراه خود دو عدد کوکتل مولوتف داشته که یکی را سمت فرمانداری و دیگری را سمت کلانتری پرتاب کرده است.

از دیگر اقدامات متهم، بازنشر و ارسال محتوای تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تشویش اذهان عمومی و برهم زدن امنیت روانی جامعه، درخواست ارتباط‌گیری با حساب‌های کاربری ضد انقلاب در فضای مجازی، ارتباط‌گیری با حساب‌های کاربری ضد انقلاب در فضای مجازی و درخواست اسلحه، درخواست ارتباط‌گیری با صفحات مجازی مرتبط با خاندان منحوس پهلوی و ارسال تصاویر با محتوای تجهیزات جنگی برای کاربران فضای مجازی بوده است.

محمد امینی دهاقانی در دادگاه نیز که با حضور وکیل وی برگزار شد به اقدامات انجام شده، به صداحت اعتراف کرده است. پس از تشکیل جلسات دادگاه و اخذ دفاعیات متهم و وکیل وی، قاضی اقدام به صدور رای کرد. 

با توجه به موارد مذکور، اقاریر متهم و و مستندات موجود در پرونده، محمد امینی دهاقانی به اتهام محاربه و افساد فی الارض از طریق کشیدن سلاح گرم کلاشینکف مسروقه از مامورین در جریان کودتای دی ماه ۱۴۰۴ و برهم زدن امنیت کشور از طریق تحریق اموال عمومی به اعدام محکوم شد. 

پس از صدور رای، پرونده در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و پس از رد فرجام خواهی، حکم صادره از سوی دادگاه تایید شد. 

در نهایت پس از طی روال قانونی، حکم اعدام محمد امینی دهاقانی بامداد امروز اجرا شد.»

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اعدام حوادث دی ماه 1404 حکم اعدام قوه قضاییه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
22
9
پاسخ
خدا را شکر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
25
14
پاسخ
تک تکشونو باید اعدام کرد. سپاس از بچه های اطلاعات و قوه قضاییه. لعنت بر پهلوی و طرفداراش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
20
13
پاسخ
کسی که به اموال عمومی مردم آسیب میزنه، خاین به وطن هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
10
8
پاسخ
زامبی های متوحش عقب مونده مغزی که شدن نوکر اسرائیل و اون منگل رضا پهلوی، باید سریعا به سزای اعمالشون برسن
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