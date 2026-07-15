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لحظه انهدام پایگاه آمریکا توسط پهپاد شاهد 136
لحظه انهدام پایگاه آمریکا در کویت توسط پهپاد شاهد 136 را طی ساعات اخیر میبینید.
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برچسبها:نبض خبر حمله پهپادی ایران به پایگاه های آمریکا جنگ ایران و آمریکا ویدیو پایگاه آمریکا در کویت
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آقا یک جمله ای هست که میگه دوستدشمن من ٬ دشمن من است. این کشورهای حاشیه که اکثر حملات امریکا از آنجا انجام می شود چرا باید در حاشیه امن قرار داشته باشند. علاوه بر پایگاههای امریکایی تاسیسات خود اون کشور هم باید هدف قرار بگیره. نتیجش بهتره.
زیرساخت میزنه دو برابر زیرساخت بزنید. فقط قبلش جنگنده هاشونو بزنید که نتونن جواب بدن.( من نمیدونم چجوری میشه جنگنده هاشونو متوقف کرد یکاریش کنید خودتون نیروهای مسلح)