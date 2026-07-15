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تعداد بازدید : 6966
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کد خبر:۱۳۸۴۷۸۱
کد خبر:۱۳۸۴۷۸۱
34179 بازدید
نظرات: ۶
نبض خبر

لحظه انهدام پایگاه آمریکا توسط پهپاد شاهد 136

لحظه انهدام پایگاه آمریکا در کویت توسط پهپاد شاهد 136 را طی ساعات اخیر می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر حمله پهپادی ایران به پایگاه های آمریکا جنگ ایران و آمریکا ویدیو پایگاه آمریکا در کویت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
6
44
پاسخ
خداروشکر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
1
25
پاسخ
الحمدالله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
2
23
پاسخ
بزن بیچاره ش کن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
1
28
پاسخ
آقا یک جمله ای هست که میگه دوستدشمن من ٬ دشمن من است. این کشورهای حاشیه که اکثر حملات امریکا از آنجا انجام می شود چرا باید در حاشیه امن قرار داشته باشند. علاوه بر پایگاههای امریکایی تاسیسات خود اون کشور هم باید هدف قرار بگیره. نتیجش بهتره.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
2
17
پاسخ
زیرساخت میزنه دو برابر زیرساخت بزنید. فقط قبلش جنگنده هاشونو بزنید که نتونن جواب بدن.( من نمیدونم چجوری میشه جنگنده هاشونو متوقف کرد یکاریش کنید خودتون نیروهای مسلح)
محمدحسین جهرمی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
3
15
پاسخ
ای کاش خود آمریکا رو می‌زدیم
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