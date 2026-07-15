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تحول بزرگ در تلگرام برای تولیدکنندگان محتوا

تلگرام در جدیدترین به‌روزرسانی خود امکانات مدیریت گفتگوها و تولید محتوا را ارتقا داده است.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۷۹
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تحول بزرگ در تلگرام برای تولیدکنندگان محتوا

به گزارش تابناک به نقل از دیجیاتو؛ تلگرام به‌روزرسانی جدیدی منتشر کرده است که قابلیت‌های پیشرفته‌ای را برای مدیریت پیام‌ها، گروه‌ها و ابزار‌های تولید محتوا در اختیار کاربران قرار می‌دهد. این آپدیت شامل ویژگی‌های متمایزی مانند ویرایشگر متن غنی (Rich Text Editor)، سیستم جوامع، پیام‌های محوشونده ربات‌ها در گروه‌ها و بخش ارتقایافته گیف‌ها است.

ویرایشگر متن پیشرفته (Rich Text Editor)

تلگرام با این آپدیت یک ویرایشگر متن حرفه‌ای و پیشرفته را معرفی کرده است که امکان نگارش مطلب، مقاله و پست‌های طولانی را فراهم می‌کند. این ابزار از جدول، محتوا‌های درون‌خطی، لیست‌ها، تیترها، نقل‌قول‌ها و بلوک‌های کد پشتیبانی می‌کند. همچنین کاربران می‌توانند تصاویر و ویدیو‌ها را در میان متن پیام خود قرار دهند.

این ویرایشگر دارای یک رابط بصری بهینه‌سازی‌شده برای موبایل و دسکتاپ است. علاوه‌براین، ابزار‌های هوش مصنوعی اختصاصی تلگرام به کاربران در تولید متن، فرمول یا جدول کمک می‌کنند. با استفاده از این قابلیت، امکان ارسال بیش از ۳۲،۷۶۸ کاراکتر در یک پیام واحد وجود دارد.

لازم به ذکر است که این قابلیت درحال‌حاضر تنها برای کاربران تلگرام پریمیوم در دسترس است.

جوامع تلگرام

از این پس چندین گروه، کانال و ربات می‌توانند حول یک موضوع مشترک در قالب یک «جامعه» (Community) به یکدیگر متصل شوند. اعضای جامعه می‌توانند سایر چت‌های موجود در آن را مشاهده کرده و بدون نیاز به لینک دعوت، به‌طور مستقیم به آنها بپیوندند.

تمام چت‌های یک جامعه از طریق یک آیتم واحد در لیست چت‌ها قابل دسترسی هستند. کاربران می‌توانند تنظیم کنند که این چت‌ها به‌صورت مجزا نمایش داده شوند یا در قالب یک چت واحد به نمایش درآیند. چت‌های درون یک جامعه می‌توانند برای همه اعضا قابل مشاهده یا از دید همه به‌جز مدیران و اعضای آن چت خاص پنهان باشند.

پیام‌های محوشونده ربات‌ها در گروه‌ها

پیش از این کاربران می‌توانستند در هر چتی از قابلیت ربات مهمان اطلاعات دریافت کنند. با آپدیت جدید، ربات‌ها در گروه‌ها می‌توانند پیام‌هایی ارسال کنند که تنها برای یک شخص خاص قابل مشاهده باشد و فضای گروه را برای سایر اعضا شلوغ نکند. این پیام‌ها شامل پیام‌های خوش‌آمدگویی، خلاصه‌های خصوصی هوش مصنوعی، خطاها، تأییدیه اقدامات یا منو‌های دارای دکمه می‌شوند.

پیام‌های محو شونده ربات در تلگرام

ربات‌ها می‌توانند این پیام‌های محوشونده را در هر زمان یا در پاسخ به دستورات خاصی ارسال کنند. این دستورات در منوی ربات با یک آیکون ویژه مشخص شده‌اند و پیام‌های حاصل از آنها تنها برای ربات و شخصی که دستور را صادر کرده قابل رویت است.

دسترسی به ۳۵۰ میلیون GIF

درنهایت، پنل گیف تلگرام اکنون امکان جست‌و‌جو میان بیش از ۳۵۰ میلیون گیف را به ۳۶ زبان مختلف فراهم کرده است. جستجوی جدید بر پایه ایندکس آفلاین گیف‌های عمومی و پرکاربرد با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی متن‌باز عمل می‌کند. برخلاف سایر پیام‌رسان‌ها، جستجوی گیف در تلگرام کاملاً خصوصی است، به هیچ سرویس شخص ثالثی وابسته نیست و سرعت بسیار بالاتری دارد.

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ربات تلگرام ویرایشگر تولید محتوا
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