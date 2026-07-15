جهیزیه دختر جوان چگونه به سرقت رفت؟
به گزارش تابناک به نلق از رکنا؛ سرهنگ کارآگاه امینالله بیرانوند، فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی، از دستگیری سه سارق حرفهای انباری و کشف ۱۰ فقره سرقت از اماکن خصوصی خبر داد و گفت: انتشار تصاویر بخشی از جهیزیه مسروقه در فضای مجازی، سرنخی مهم برای شناسایی اموال سرقتی و تکمیل روند رسیدگی به این پرونده شد.
وی اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت از انباری یک مجتمع مسکونی، رسیدگی به پرونده بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان تیم مبارزه با سرقت اماکن پایگاه چهارم پلیس آگاهی قرار گرفت.
به گفته این مقام انتظامی، شاکی اعلام کرده بود بخشی از جهیزیه دخترش را به دلیل کمبود فضای منزل، مقابل اتاقک انباری نگهداری میکرد که در جریان سرکشی متوجه سرقت تمامی اموال توسط افراد ناشناس شده است.
سرهنگ بیرانوند ادامه داد: بررسیهای میدانی و اقدامات تخصصی نشان داد اعضای این باند بهصورت گروهی و با استفاده از یک دستگاه خودروی دارای پلاک مخدوش، پیش از طلوع آفتاب اقدام به سرقت از مجتمعهای مسکونی میکردند.
وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی، هویت مالک خودرو را که از سارقان سابقهدار و حرفهای بود شناسایی کردند و پس از اخذ دستور قضایی، مخفیگاه وی را شناسایی و در عملیاتی هماهنگ، متهم اصلی به همراه دو نفر از همدستانش دستگیر شدند.
فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی با اشاره به اعتراف متهمان گفت: هر سه متهم در بازجوییها به ارتکاب ۱۰ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کردند. متهم اصلی نیز عنوان کرد هنگام عبور از مقابل مجتمع مسکونی، متوجه باقی ماندن کلید روی در ورودی شده و با سوءاستفاده از غفلت ساکنان وارد ساختمان شده است. وی پس از سرقت اموال داخل انباری، با مشاهده لوازم خانگی و جهیزیه قرار گرفته مقابل یکی از انباریها، آنها را نیز به سرقت برده است.
سرهنگ بیرانوند تصریح کرد: در ادامه تحقیقات، کارآگاهان موفق شدند بخشی از جهیزیه سرقتی را که سارقان از طریق فضای مجازی برای فروش آگهی کرده بودند، شناسایی و کشف کنند؛ اقدامی که نقش مهمی در تکمیل پرونده و شناسایی مالباختگان داشت.
وی در پایان از شهروندان خواست با اطمینان از قفل بودن درهای ورودی ساختمانها، رها نکردن کلید در قفل و خودداری از نگهداری اموال ارزشمند در فضاهای مشاع، احتمال وقوع چنین سرقتهایی را کاهش دهند و افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شدند.