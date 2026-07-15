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ماجرای اخاذی سیاه گسترده در تلگرام

دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان درخصوص کانال‌های تلگرامی سیاه با موضوع انتشار تصاویر خصوصی افراد اعلام کرد: ابعاد این پرونده گسترده بوده و تاکنون بیش از ۲۰۰ شکایت در این خصوص در دادسرای مرکز استان ثبت شده است.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۷۰
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ماجرای اخاذی سیاه گسترده در تلگرام

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ مدتی بود که ادمین‌های برخی کانال‌های تلگرامی تصاویر بسیاری از دختران و پسران جوان را از صفحات‌شان در فضای مجازی برداشته و با عناوین نابهنجار مختلف در کانال خود منتشر و آنها را تهدید می‌کردند؛ اتفاقی که از شهر ملایر آغاز شد و به گفته برخی کاربران در گرگان، گلستان، بروجرد و تا همین چند روز پیش در لرستان تکرار شد.

این روند علاوه بر توهین، هتاکی و تهمت‌زنی به افراد، موجب نگرانی و ایجاد تشویش بین جوانان و خانواده‌ها شده و پاک کردن پست‌ها را تنها در ازای دریافت ارز دیجیتال انجام می‌داد که با توجه به شکایت و واکنش بسیاری از خانواده‌ها، عوامل این کانال تحت تعقیب پلیس قرار گرفته و شناسایی شدند.

تنها ۲ روز پس از انتشار گسترده اخبار این ماجرا و نگرانی بسیاری از خانواده‌ها در لرستان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز این استان از دستگیری ۳ نفر از گردانندگان اصلی کانال‌های منتشرکننده تصاویر خصوصی مردم استان در فضای مجازی در کمتر از ۴۸ ساعت خبر داد و گفت که آنها پس از وصول گزارش و تشکیل پرونده ۲۰۰ شاکی در این خصوص، شناسایی و دستگیر شدند.

کانال لرستان یک کانال اصلی با بیش از ۲۶ هزار عضو بود که در آن تصاویر، شماره تلفن، آیدی تلگرامی و صفحه اینستاگرام افراد قرار می‌گرفت، یک لینک گپ داشت که در آن کاربران و اعضا مستقیم نظر داده و حتی با ادمین کانال صحبت می‌کردند و آخرین لینک هم یک لینک ذخیره بود که اگر کانال اصلی به هر دلیلی در دسترس نباشد، اعضا بتوانند وارد کانال یدکی شوند. در حالی که بسیاری از مردم به‌شدت نگران شرایط به وجود آمده بوده و از پلیس درخواست کمک می‌کردند، این کانال همچنان به فعالیت غیراخلاقی خود ادامه می‌داد.

یک روز پس از واکنش‌های شدید مردمی، کانال اصلی ادمین هتاک مسدود شد، اما بلافاصله کانال دوم با انتشار همان تصاویر آغاز به کار کرد. یک روز پس از آغاز فعالیت کانال دوم و در حالی که ادمین آن با تمسخر به دنبال‌کنندگان خود وعده می‌داد همچنان به انتشار تصاویر جوانان ادامه خواهد داد، ناگهان نه‌تنها کانال دوم که حتی لینک‌های ارتباطی نیز مسدود شد.

همچنین پایگاه خبری پلیس لرستان اعلام کرد که اخیرا جریانی تحت عنوان کانال‌های تلگرامی با رویکردی غیراخلاقی و با هدف جلب مخاطب اقدام به انتشار تصاویر خصوصی و هتک حیثیت برخی شهروندان کرده و در مراحل بعدی با استفاده از روش‌های نامتعارف و بهره‌گیری از ارز‌های دیجیتال، بعضا اقدام به باج‌خواهی و اخاذی از خانواده‌ها می‌کند. به لطف الهی و با اتکا به اشراف اطلاعاتی، تمامی تحرکات گردانندگان این کانال‌ها تحت رصد دقیق پلیس قرار دارد که این اقدامات مجرمانه با تعامل نزدیک دستگاه قضایی برای شناسایی و دستگیری عوامل اصلی در دستور کار ویژه قرار گرفته است.

این مرکز همچنین با اشاره به شناسایی تعدادی از افرادی که با ارسال محتوای مجرمانه (تصاویر و مطالب توهین‌آمیز) با گردانندگان این کانال‌ها همکاری داشته‌اند، تاکید کرد: اقدامات قانونی علیه این افراد نیز آغاز شده و تمام کسانی که به نوعی در تولید و نشر این مطالب توهین‌آمیز نقش داشته‌اند، باید پاسخگوی اعمال خود باشند.

هشدار‌ها و تحقیقات سرانجام به اینجا رسید که علی حسنوند دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان اعلام کرد: ابعاد این پرونده گسترده بوده و تاکنون بیش از ۲۰۰ شکایت در این خصوص در دادسرای مرکز استان ثبت شده است.

به گفته وی، هم‌اکنون پرونده در شعبه ویژه بازپرسی در حال تکمیل تحقیقات است، شناسایی سایر افراد دخیل در این شبکه با جدیت در دستور کار قرار دارد و دستگاه قضا با قاطعیت و بدون اغماض با عاملان برهم زدن آرامش روانی جامعه برخورد خواهد کرد.

دادستان مرکز لرستان درخصوص برخورد با سایر افراد مرتبط با این جرایم هشدار داد و تصریح کرد: برخورد قانونی تنها شامل گردانندگان کانال‌ها نیست، بلکه با هر فردی که به هر نحوی، اعم از در اختیار گذاشتن اطلاعات، تصاویر یا فایل‌های شخصی دیگران به این کانال‌ها، در هتک حرمت شهروندان نقش داشته باشد، برخورد قاطع قضایی صورت خواهد گرفت.

پلیس تاکنون ۱۰ متهم را در ۲ پرونده مشابه در ملایر و لرستان دستگیر کرده است.

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اخاذی تلگرام فضای مجازی دختران جوان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
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اعدام
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