به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، روزنامه انگلیسی «ایندیپندنت» در مطلبی گزارش داد که دونالد ترامپ برای خود و جهان تله‌ای ساخته است و به نظر می‌رسد راه گریزی از آن ندارد.

نشریه انگلیسی می‌نویسد که ترامپ پس از حدود ۳۲ بار اعلام پیروزی علیه ایران، از جمله پنج بار در یک ویدئوی ۱۳ ثانیه‌ای در اواسط ماه مارس، اکنون عملاً بار دیگر وارد جنگ شده است.

به گزارش ایندیپدنت، هر بار که ترامپ ادعا می‌کند در این جنگ «پیروز شده است»، ایران از اهرم‌های خود برای گرفتن امتیازات بیشتر استفاده می‌کند. هر بار که او با آغاز حملات جدید واکنش نشان می‌دهد، بازارها آسیب می‌بینند و قیمت هر بشکه نفت و تورم جهانی افزایش می‌یابد؛ موضوعی که در نهایت به آمریکا نیز آسیب می‌زند.

نشریه انگلیسی در این گزارش آب پاکی را روی دست رئیس‌جمهور آمریکا می‌ریزد: «ترامپ نمی‌تواند پیروز شود. بگذارید با همان ادبیات مورد علاقه دولت ترامپ بگوییم: او "کارت‌های لازم" را در اختیار ندارد.»

نشریه انگلیسی با یادآوری اینکه کنترل تنگه هرمز هنوز در دست ایران است، می‌نویسد: «جمهوری اسلامی ایران با بقا و حفظ مزیت‌های نامتقارن خود در جنگ پهپادی و بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی، در برابر آمریکا ایستادگی کرده و به نوعی به پیروزی دست یافته است. اقدام ملموسی که ترامپ بتواند برای تغییر این وضعیت انجام دهد، وجود ندارد.»

