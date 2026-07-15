صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیشنهاد جمهوری‌اسلامی برای توهین‌کنندگان به مذاکره‌کنندگان

این روزها خبرها حاکی از پرتاب پرتابه‌های گوناگون در نقطه به نقطه کشور است. هشدار باید داد که این خبرها دارند مثل تصادفات عادی می‌شوند.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۶۴
| |
2663 بازدید
|
۴

پیشنهاد جمهوری‌اسلامی برای توهین‌کنندگان به مذاکره‌کنندگان

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ معلوم است که عادت شدن یک پدیده، فوق العادگی آن را تراش می‌دهد. با تاسف مضاعف باید گفت بیش از دشمن یا حداقل درکنار او کسانی دارند به عادی انگاری ماجرا دامن می‌زنند .

در همین روزها، با بیشرمانه‌ترین رفتار، حرمت مردان کوشنده برای مذاکرات پیگیرنده از جنگ، را شکستند. در کشوری که بی‌حرمتی عادی شود و عقلانیت ستیزی به رویه‌ای معمول بدل گردد، دشمن هم به خود اجازه می‌دهد جنگ را عادی کند. شلیک موشک و بمب با اوست اما سهم دیکر در این پدیده شوم عادی سازی را کسانی به دوش می‌کشند که در ظاهر 180 درجه اختلاف دارند با دشمن اما  در باطن رفتارشان صفحه دوم نوشته‌های دشمن می‌شود.

نه این که خود اهل جنگ باشند نه، بزرگترها و مرشدهای آنان در زمان دفاع مقدس 8 ساله از دورترین شهرهایی که گاه هدف صدامیان قرار می‌گرفت هم دورتر می‌رفتند. بعد ازجنگ بود که مدعی میدان و طلبکار مردان میدان شدند. حالا هم در تهران و از پشت بلندگو، از جنگ می‌گویند.

کاش همین جا آنان را سرِ حرفشان بگیرند و برای مدتی- هرچند کوتاه- آنان را در مناطق عملیاتی مستقر کنند. نمی‌خواهد بجنگند که اهل آن نیستند. فقط باشند تا بفهمند جنگ واقعی چیست و مردم نجیب آسیب دیده از جنگ چه می‌کشند.

البته نباید آنان را میان رزمندگان برد که خودباختن شان به هنگام شنیدن صدای اولین انفحار، باعث تضعیف روحیه جنگ آوران شود. فقط در منطقه باشند تا گرمای هوا را به نیابت از گرمای جنگ تحمل کنند تا خودشان بفهمند چند مرده حلاجند. مردم که خوب می‌شناسندشان که فقط لب و دهان هستند نه چیز دیگر.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
روزنامه جمهوری اسلامی مذاکره‌کنندگان توهین کننده افراطی گری تندرو جنگ
حمله پهپادی ارتش به پایگاه آمریکا در اردن/ درگیری سپاه و دشمن آمریکایی در تنگه هرمز/ سپاه تنگه هرمز را بست
پیام مهم سپاه به مردم اردن/انهدام رادار پاتریوت و کنترل هوایی ناوگان پنجم دریایی ارتش آمریکا/ بروزرسانی می شود
حمله غافلگیرانه ایران به یگان موشکی ارتش آمریکا در کویت/ کشته شدن ۳ نظامی آمریکایی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تحلیل جنجالی یک روزنامه: طوفان‌الاقصی اشتباه بود!
نسخه هاشمی رفسنجانی برای عبور از بحران‌ها
کاربران توهین‌کننده به کاندیداها "ربات" هستند؟
ائتلاف سه‌گانه با رضا پهلوی برای بمباران کشور!
انتقاد یک روزنامه از نحوه مدیریت تجمعات و صداوسیما
انتقاد تند هاشمی‌طبا از تندرو‌ها
اولین اتوبوس‌های دوکابین جدید به تهران رسید
ادغام ارتش‌وسپاه؛ آیا ساختارنظامی ایران جوابگوست؟
پایداریچی‌ها غیر از فحش دو کلمه حرف حساب ندارند
آیت‌الله سیستانی خواستار آزادی فرد توهین‌کننده شد
اظهارات جنجالی بانکی‌پور؛ تهدید یا اعلان شورش؟
آمریکا در حال بررسی کاهش حضور نظامی‌اش در افریقا است
٨٠ توهین‌کننده به شهدای کرمان، دادگاهی می‌شوند
کشته شدن ۲۵ سرباز نیجر در حمله افراطگرایان
گزافه‌گویی‌های جدید وزیر تندرو اسرائیل: در غزه شهرکسازی می‌کنیم
انتقاد ترقی از افراطی‌گری علیه دولت
حمله به خودرو یک تندرو ضد اسلامی در نروژ
تندروهای سیاسی از نگاه «سعید حجاریان»
شرط لازم توافق خوب به روایت شمخانی
تندروها با مخالفت بامذاکره،به منافع شخصی خیانت می‌کنند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۴
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
5
59
پاسخ
عامل اصلی را در صدا و سیما پیدا کنند انهایی که روی انتن زنده گفتند کاش سپاه بجای تنگه هرمز فرودگاه را میبست و هر روز دو ساعت زمان طلایی یک شبکه را برای گعده بیان سلایقشان در اختیار دارند. برخی مداحان که در عین بی سوادی در همه موضوعی اظهار نظر و حتی تهدید می کنند.
بنده خدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
5
47
پاسخ
ناراحت کننده تر از موضوعاتی که نویسنده محترم این متن مرقوم داشته اند، این است که چرا هبچ فرد، نهاد یا مرجعی با اینگونه حرکت های تفرقه انگیز برخورد نمی کند‌. چگونه تریبون ها و رسانه ها در اختیار این اقلیت تفرقه افکن و هتاک قرار می گیرد.؟ آیا ابن افراد بهتر و بیشتر از مقام معظم رهبری یا شعام شرایط و مسایل را درک می کنند؟ آیا نمی اندیشند که در مسیر دشمن حرکت می کنند؟ ظاهرا فقط باید از خداوند بخواهیم که این افراد را به راه صواب هدایت کند.
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
4
30
پاسخ
به نظر یه دوره کاربری لانچر برای آقایون بزارن که دیگه زحکتشو بکشن .فکر نکنم خیلی زمانبر باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
7
2
پاسخ
از کی تا حالا به جای اینکه پذیرش بی موقع آتش بس و وقت کشی به اسم مذاکرات با دشمن عهد شکن باعث عادی شدن بمباران شود، مذمت و نهی کردن افراد از انجام چنین کارهایی که عاقبتش سازش و تسلیم است، بمباران را عادی میکند؟ ضمنا در حالی مقاومت و جنگ در برابر دشمن حمله کننده موجب سختی دانسته شده که به گواه تاریخ و هر انسان عاقلی تسلیم و سر فرود آوردن در مقابل دشمن، نتیجه ای جز نابودی کامل ندارد.
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۲۸۶ نظر)
الناز شاکردوست به دادگاه انقلاب احضار شد  (۱۲۷ نظر)
۱۳۵ سال پیش قیمت کباب سلطانی چقدر بود؟  (۱۱۵ نظر)
تندرو‌ها این‌بار به مهدی رسولی رسیدند / انقلابی‌گری یا تسویه‌حساب؟  (۱۰۱ نظر)
آقای پزشکیان همین که «هنوز» آتشت نزدند، برو خدا را شکر کن!  (۹۶ نظر)
عکس: اهداف انتقام مشخص شدند  (۹۴ نظر)
مرگ ناگهانی سناتور ایران‌ستیز و اسرائیل‌دوست آمریکایی  (۹۰ نظر)
سفیر انگلیس اخراج شود / اقدام علیه سپاه گستاخانه و بی‌منطق است  (۸۴ نظر)
روایت نگران‌کننده مخاطبان تابناک از یک ماه اختلال بانکی/ از خسارت مالی تا دردسرهای حقوقی برای مردم  (۷۴ نظر)
انتشار بیانیه سنتکام در تایید تجاوز به خاک ایران / مشارکت بحرین در حملات امشب / نامه رسمی ایران به شورای امنیت درباره تجاوزات آمریکا  (۷۲ نظر)
پایان تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ جنگ شروع می‌شود؟  (۷۰ نظر)
شائبه‌ای در میانه بحران اختلال بانک‌ها/ چرا نام «توسن» و «همتی» حساسیت‌برانگیز شد؟ + توضیحات  (۶۲ نظر)
مرگ؛ پایانی بر توهمات سناتور جنگ طلب؛ «گراهام» چگونه با آموزش نتانیاهو، ترامپ را به جنگ با ایران کشاند؟  (۶۰ نظر)
تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ چرا بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند؟  (۵۸ نظر)
اسرائیل و تندرو‌های ایران می‌خواهند توافق را به هم بزنند/ آمریکا، عمان را از میانجیگری کنار گذاشت  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005oEu
tabnak.ir/005oEu