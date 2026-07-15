ادعاها و تهدیدهای جدید ترامپ علیه ایران
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دیروز سه شنبه، در گفت و گو با شبکه فاکس نیوز با طرح ادعاهایی در باره ایران گفت: نمایندگان من یک ساعت پیش با ایرانی ها صحبت کردند . ما پس از دریافت اطلاعات مربوط به فعالیت در سایت کوه کلنگ، در حال رصد آن هستیم و اگر ایران اقدامی انجام دهد، فوراً پاسخ خواهیم داد.
به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران، ترامپ با طرح مجدد ادعاها و تهدیدهایی علیه ایران گفت: در نهایت، ما [زیرساختهای] انرژی در ایران را هدف قرار خواهیم داد. هفته آینده نوبت پلها خواهد بود. ما تمام نیروگاههای آنها را از کار خواهیم انداخت. همه پلهایشان را نابود خواهیم کرد، مگر اینکه پای میز مذاکره بیایند.
- ما ضربات بسیار سختی به ایران وارد میکنیم.
- حملات به ایران تا زمانی که من بگویم دیگر کافی است، ادامه خواهد داشت.
- اگر به میز مذاکره برنگردند، تمام پلهایشان را هدف قرار میدهیم.
- ایالات متحده روز سهشنبه با ایران مذاکره کرد.
- ایالات متحده از ایران خواست تا به توافق برسد.
- ما به ایرانیها گفتیم که باید به توافق برسند، وگرنه چیزی برایشان باقی نمیماند.
- من توافقی را که تضمین نکند ایران به سلاح هستهای دست نخواهد یافت، امضا نخواهم کرد.
- ایران دو هفته تا دستیابی به سلاح هستهای فاصله داشت و اگر ما سایتهای هستهای آن را بمباران نمیکردیم، از این اتفاق جلوگیری نمیشد.
- ما پس از دریافت اطلاعات مربوط به فعالیت در سایت کوه کلنگ، در حال رصد آن هستیم و اگر ایران اقدامی انجام دهد، فوراً پاسخ خواهیم داد.
- ما سلاحهایی داریم که قادر به رسیدن به اعماق زیاد هستند و ما با دوربینها، سایت کوه تبر ایران را زیر نظر داریم.
فاکس نیوز: آیا انجام یک عملیات زمینی محدود را منتفی میدانید؟
- ادعای ترامپ: «نه. گاهی اوقات به عملیات زمینی نیاز است.» حملات به ایران تا زمانی که من بگویم دیگر کافی است، ادامه خواهد داشت.
پاسخ ترامپ به سوالی در خصوص جنایت آمریکا در مدرسه میناب:
- فکر نمیکنم کسی بتواند بگوید آنجا چه اتفاقی افتاده است. در حالی که چنین اتفاقاتی در جنگ رخ میدهد، موشکهایی در همه جا پرواز میکردند. و نمیدانم چطور کسی میتواند بگوید که ما آن را شلیک کردیم.