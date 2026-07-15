کاردار ایران در انگلیس احضار شد
وزارت امور خارجه، مشترکالمنافع و توسعه بریتانیا (FCDO) امروز (چهارشنبه) با انتشار بیانیهای رسمی اعلام کرد که علی نسیمفر، کاردار سفارت ایران در لندن، به دستور وزیر امور خارجه این کشور به محل این وزارتخانه احضار شده است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، در این بیانیه که به امضای همیش فالکونر، نماینده پارلمان و از مقامات وزارت خارجه انگلیس نیز رسیده، ادعا شده است که نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گروه موسوم به «جنبش اسلامی یاران حق» را برای انجام سلسلهای از حملات در سراسر اروپا بین ماههای مارس و می هدایت کرده است.
سخنگوی وزارت خارجه انگلیس در این بیانیه با لحنی اتهامی مدعی شد: «فعالیتهای سپاه پاسداران تلاشی است برای تضعیف امنیت و ایمنی بریتانیا و متحدانمان. با وجود هشدارهای مکرر، سرویسهای اطلاعاتی ایران از فعالیتهای خصمانه خود دست برنداشتهاند و در عوض، ایران در پی تشدید رفتار شرورانه خود بوده که این امر کاملاً غیرقابلقبول است.»
این بیانیه همچنین به اقدامات اخیر دولت انگلیس علیه ایران از جمله به «قرار دادن نام سپاه پاسداران ذیل اختیارات جدید مقابله با تهدیدات دولتی» به عنوان بخشی از تلاشها برای آنچه «پاسخگو کردن رژیم ایران» ادعا شده، اشاره کرده است.
سخنگوی وزارت خارجه انگلیس در پایان در توجیه این اقدامات ضدایرانی مدعی شد «ما به صراحت اعلام میکنیم که تمامی اقدامات لازم را برای محافظت از مردم بریتانیا به کار خواهیم بست. تهدیدات تحت حمایت دولتهای خارجی تحمل نخواهد شد.»
این اقدام خصمانه لندن در حالی صورت میگیرد که جمهوری اسلامی ایران همواره هرگونه دخالت در امور داخلی سایر کشورها و هدایت گروهها برای انجام اقدامات مسلحانه در خاک اروپا را قویاً رد کرده و آن را بخشی از پروژه ایرانهراسی و اتهامزنیهای بیاساس غرب علیه تهران دانسته است.