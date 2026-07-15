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پیام مهم سپاه به مردم کویت

سپاه پاسداران طی اطلاعیه‌ شماره 14 خود پیام مهمی را خطاب به مردم کویت صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۵۱
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پیام مهم سپاه به مردم کویت

 

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به مردم کویت اعلام کرد:

 مردم شریف و کریم کویت؛
بیش از چهار ماه پیش، ارتش کودک کش شیطان بزرگ آمریکا با به شهادت رساندن رهبر بزرگ اسلامی و مرجع تقلید بی نظیر حضرت امام خامنه ای رحمت الله و کشتار و قطعه قطعه کردن 168 کودک و دانش آموز مدرسه میناب، جنگی را علیه ما آغاز کرد که تا امروز ادامه دارد و مبدا بسیاری از تجاوزات در این جنگ پایگاه های نیروهای اشغالگر آمریکایی در خاک مقدس کویت است.

در ادامه این تجاوزات شب گذشته، متجاوزان آمریکایی چند پایگاه در جنوب ایران را هدف قرار دادند از جمله از روی عجز و قصاوت یک انبار خرید گندم از کشاورزان در شهر هویزه خوزستان و کارخانه آب معدنی در دهلران ایلام را بمباران کردند

 در پاسخ به این تجاوزهای دشمن رزمندگان نیروی زمینی و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در موج ششم عملیات نصر2 با رمز مبارک یا رسول‌الله (ص) مرکز ارتباطات ماهواره ای، رادار دفاع موشکی و هوایی، مجتمع پدافند هوایی پاتریوت، آمادگاه پایگاه نظامی آمریکا در کویت و سکوهای پرتاب موشک های های‌مارس را مورد حمله موشکی و پهپادی قرار داده و منهدم و در هم کوبیدند.

شما به خوبی می دانید که ما با شما نه تنها هیچ دشمنی نداریم بلکه ملت شریف و نجیب کویت را خیلی دوست داریم. این عملیات پاسخ به جنایتکاران آمریکایی بود و انتظار از شما ملت مسلمان و کریم این است که این کودک کشان اشغالگر را از خاک خود بیرون بریزید، خاک پاک سرزمین کویت نمی‌باید در اشغال جنایتکارانی باشد که تنها طی دو سال گذشته هفتاد هزار فلسطینی از جمله بیست هزار کودک را در غزه قهرمان به شهادت رساندند و فاجعه مدرسه میناب را مرتکب شدند.

 انتظار داریم هیچ فرصتی را برای تخریب موسسات آمریکایی متجاوز و رهایی سرزمین های اسلامی از پایگاه اشغالگران آمریکایی از دست ندهید.

 

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سپاه سپاه پاسداران کویت پایگاه های آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
5
4
پاسخ
اثر این بیانیه ها از حمله موشکی کمتر نیست. خیلی خوب.
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