آمریکا واحد تولید آب را در دهلران هدف گرفت
دشمن آمریکایی بامداد چهارشنبه با شلیک سه پرتابه، یک واحد تولید آب معدنی در بخش مرزی موسیان از توابع شهرستان دهلران را هدف قرار داد.
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فرماندار ویژه دهلران اعلام کرد که دشمن آمریکایی حوالی ساعت ۲:۳۰ بامداد چهارشنبه یک واحد تولید آب معدنی در حاشیه یکی از روستاهای بخش مرزی موسیان را هدف گرفت.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ مراد یگانه گفت: این حمله با شلیک سه پرتابه انجام شد و در پی آن بخشی از تجهیزات و تأسیسات این واحد تولیدی آسیب دید.
وی افزود که این تجاوز هیچگونه تلفات جانی در پی نداشت و خسارتهای وارد شده تنها متوجه زیرساختها و تجهیزات واحد صنعتی بوده است.
یگانه با محکوم کردن این اقدام، آن را ادامه حملات دشمن آمریکایی علیه زیرساختهای کشور دانست.
شهر موسیان از توابع دهلران در ۲۲ کیلومتری مرکز این شهرستان و ۲۳۰ کیلومتری جنوب ایلام واقع شده است.
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به مرور و نرم داره زیرساختها رو میزنه بدون اینکه خودش آسیب جدی ببینه
آب شیرین کن های کشورهای حوزه خلیج فارس را مانند یمن که مقابله به مثل کرد، زده شوند، آمریکا در منطقه آب نخواهد داشت.