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آمریکا واحد تولید آب را در دهلران هدف گرفت

دشمن آمریکایی بامداد چهارشنبه با شلیک سه پرتابه، یک واحد تولید آب معدنی در بخش مرزی موسیان از توابع شهرستان دهلران را هدف قرار داد.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۴۸
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2208 بازدید
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۶
آمریکا واحد تولید آب را در دهلران هدف گرفت

 

فرماندار ویژه دهلران اعلام کرد که دشمن آمریکایی حوالی ساعت ۲:۳۰ بامداد چهارشنبه یک واحد تولید آب معدنی در حاشیه یکی از روستاهای بخش مرزی موسیان را هدف گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ مراد یگانه گفت: این حمله با شلیک سه پرتابه انجام شد و در پی آن بخشی از تجهیزات و تأسیسات این واحد تولیدی آسیب دید.

وی افزود که این تجاوز هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشت و خسارت‌های وارد شده تنها متوجه زیرساخت‌ها و تجهیزات واحد صنعتی بوده است.

یگانه با محکوم کردن این اقدام، آن را ادامه حملات دشمن آمریکایی علیه زیرساخت‌های کشور دانست.

شهر موسیان از توابع دهلران در ۲۲ کیلومتری مرکز این شهرستان و ۲۳۰ کیلومتری جنوب ایلام واقع شده است.
 

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آمریکا ایران حمله به ایران دهلران آب معدنی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
6
پاسخ
آمریکای بی شرف
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
3
3
پاسخ
غربگدایان! نظری ندارن؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
1
4
پاسخ
به مرور و نرم داره زیرساختها رو میزنه بدون اینکه خودش آسیب جدی ببینه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
1
پاسخ
آب شیرین کن های کشورهای حوزه خلیج فارس را مانند یمن که مقابله به مثل کرد، زده شوند، آمریکا در منطقه آب نخواهد داشت.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
0
پاسخ
واحد تولید آب دقیقا چیه ؟ یکی بیاد توضیح بده
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
تولید آب معدنی، آب مجانی رو میریزند تو بطری میفروشند بهتون
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