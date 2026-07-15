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سنتکام: این دور از حملات ما در ایران پایان یافت

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سازمان تروریستی سنتکام) در بیانیه‌ایی اعلام کرد که حملات به اهداف مختلف در ایران در این دور پایان یافته است.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۴۷
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2263 بازدید
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سنتکام: این دور از حملات ما در ایران پایان یافت

به گزارش تابناک؛ فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سازمان تروریستی سنتکام) در بیانیه‌ایی اعلام کرد که حملات به اهداف مختلف در ایران در این دور پایان یافته است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
0
پاسخ
آقا هربار اینا پایان حملات را اعلام میکنن ما هم حمله رابطه می کنیم ولی این غلطه حداقل چند ساعت بعد هم ادامه بدید تا یه چیزایی را بفهمه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
0
پاسخ
نباید به حملات دلاور مردان نیروهای مسلح ایران پایان داد. نباید ابتکار عمل در دست آمریکا باشد و هر وقت اراده کند بزند.
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