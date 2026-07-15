سنتکام: این دور از حملات ما در ایران پایان یافت
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سازمان تروریستی سنتکام) در بیانیهایی اعلام کرد که حملات به اهداف مختلف در ایران در این دور پایان یافته است.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۴۷| |
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به گزارش تابناک؛ فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سازمان تروریستی سنتکام) در بیانیهایی اعلام کرد که حملات به اهداف مختلف در ایران در این دور پایان یافته است.
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آقا هربار اینا پایان حملات را اعلام میکنن ما هم حمله رابطه می کنیم ولی این غلطه حداقل چند ساعت بعد هم ادامه بدید تا یه چیزایی را بفهمه