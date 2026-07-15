عکس: اسپانیا ۲ - فرانسه ۰؛ لاروخا در یک‌قدمی جام

اسپانیا با پیروزی ۲-۰ مقابل فرانسه، ضمن صعود به دومین فینال تاریخ خود در جام جهانی، به رکورد ۳۷ بازی بدون شکست ایتالیا دست یافت. شاگردان دلافوئنته در شبی که خط حمله آتشین خروس‌ها را کاملاً خنثی کردند، با گل‌های اویارزابال و پدرو پورو، رؤیای هت‌تریک فرانسه در رسیدن به فینال را بر باد دادند.