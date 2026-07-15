حمله پهپادی ارتش به پایگاه آمریکا در اردن/ درگیری سپاه و دشمن آمریکایی در تنگه هرمز/ سپاه تنگه هرمز را بست
به گزارش تابناک، بامداد امروز، شهرستان سیریک در دهانه تنگه هرمز و حوالی بندرعباس هدف حملات پرتابهای آمریکا قرار گرفت. استانداری هرمزگان اصابت به اسکله صیادی بندرعباس و سیریک را تأیید کرد که منجر به آتشسوزی لنجها و قایقهای صیادی و مصدومیت چند نفر شد. همزمان، پدافند هوایی اطراف نیروگاه اتمی بوشهر فعال شده و مناطقی در دشتی و تنگستان نیز مورد اصابت قرار گرفتند. همچنین در خوزستان، سه نقطه در اطراف اهواز هدف پرتابههای آمریکایی قرار گرفت.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیام مهمی خطاب به مردم اردن اعلام کرد که آشیانه جنگندههای اف ۱۵، ۱۶ و ۳۵ و تعدادی از پهپادهای راهبردی MQ۹ آمریکا در پایگاه الازرق اردن در هم کوبیده شدند.
به گزارش تابناک؛ متن اطلاعیه شماره ۱۳ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح ذیل است:
«بسم الله قاصم الجبارین
إِنَّ اللهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ
مردم شریف اردن،
سحرگاه امروز که شرارت های ارتش کودککش آمریکا علیه ملت ما مجددا از سر گرفته شد، در پاسخ به جنایت های شیطان بزرگ که بخش عمده آن با استفاده از پایگاه های آمریکایی در خاک اردن صورت می گیرد، مجاهدان نیروی هوافضای سپاه با حمله متقابل به پایگاه آمریکا در الازرق در موج ششم عملیات نصر ۲ با رمز یا الله یا الله یا الله در عملیات مقابله به مثل خود، آشیانه جنگنده های اف ۱۵، ۱۶ و ۳۵ را در هم کوبیدند و تعدادی از پهپادهای راهبردی MQ۹ آمریکا در این پایگاه را از بین بردند.
سرزمین مقدس اردن قدمگاه انبیاست و جای اشغالگران و جنایتکاران بین المللی نیست، انتظار امت اسلامی از شما مردم نجیب و غیور که بیش از هر ملتی شاهد عینی جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی در حق فلسطین مظلوم بوده،اید این است که به حضور ارتش شیطان بزرگ در خاک خود پایان دهید و نگذارید آن سرزمین مقدس مبدا حملات تجاوزکارانه به خاک کشورهای اسلامی و زورگویی به ملت فلسطین باشد.
هیچ فرصتی را برای تخریب موسسات آمریکایی و اخراج ارتش اشغالگر آمریکا از اردن را از دست ندهید.
إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»
سپاه پاسداران طی اطلاعیه شماره 14 خود پیام مهمی را خطاب به مردم کویت صادر کرد.
به گزارش تابناک؛ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به مردم کویت اعلام کرد:
مردم شریف و کریم کویت؛
بیش از چهار ماه پیش، ارتش کودک کش شیطان بزرگ آمریکا با به شهادت رساندن رهبر بزرگ اسلامی و مرجع تقلید بی نظیر حضرت امام خامنه ای رحمت الله و کشتار و قطعه قطعه کردن 168 کودک و دانش آموز مدرسه میناب، جنگی را علیه ما آغاز کرد که تا امروز ادامه دارد و مبدا بسیاری از تجاوزات در این جنگ پایگاه های نیروهای اشغالگر آمریکایی در خاک مقدس کویت است.
در ادامه این تجاوزات شب گذشته، متجاوزان آمریکایی چند پایگاه در جنوب ایران را هدف قرار دادند از جمله از روی عجز و قصاوت یک انبار خرید گندم از کشاورزان در شهر هویزه خوزستان و کارخانه آب معدنی در دهلران ایلام را بمباران کردند
در پاسخ به این تجاوزهای دشمن رزمندگان نیروی زمینی و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در موج ششم عملیات نصر2 با رمز مبارک یا رسولالله (ص) مرکز ارتباطات ماهواره ای، رادار دفاع موشکی و هوایی، مجتمع پدافند هوایی پاتریوت، آمادگاه پایگاه نظامی آمریکا در کویت و سکوهای پرتاب موشک های هایمارس را مورد حمله موشکی و پهپادی قرار داده و منهدم و در هم کوبیدند.
شما به خوبی می دانید که ما با شما نه تنها هیچ دشمنی نداریم بلکه ملت شریف و نجیب کویت را خیلی دوست داریم. این عملیات پاسخ به جنایتکاران آمریکایی بود و انتظار از شما ملت مسلمان و کریم این است که این کودک کشان اشغالگر را از خاک خود بیرون بریزید، خاک پاک سرزمین کویت نمیباید در اشغال جنایتکارانی باشد که تنها طی دو سال گذشته هفتاد هزار فلسطینی از جمله بیست هزار کودک را در غزه قهرمان به شهادت رساندند و فاجعه مدرسه میناب را مرتکب شدند.
انتظار داریم هیچ فرصتی را برای تخریب موسسات آمریکایی متجاوز و رهایی سرزمین های اسلامی از پایگاه اشغالگران آمریکایی از دست ندهید.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از حمله دشمن به یک سیلوی ذخیره گندم در شهرستان هویزه و یک نقطه در دشت آزادگان در شب گذشته خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ولی الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اعلام کرد: «شب گذشته یک سیلوی ذخیره گندم در شهرستان هویزه و یک نقطه در شهرستان دشت آزادگان مورد تهاجم و اصابت پرتابه دشمن آمریکایی قرار گرفته است.»
وی افزود: «خوشبختانه تاکنون این حملات هیچگونه آسیب جانی در پی نداشته است.»
به گفته معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، بررسیها و اقدامات لازم در این زمینه در حال انجام است و اخبار تکمیلی متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.
سپاه: مرکز مدیریت اناسآی، مرکز کنترل فرماندهی، انبارهای بزرگ قطعات و تجهیزات نظامی و مخازن سوخت ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین درهم کوبیده شد
اطلاعیۀ شمارۀ ۱۲ سپاه: ارتش کودککش و رژیم عهدشکن آمریکا که شب گذشته با انتشار راهزنان دریایی خود در اقیانوس هند با ادعای کنترل تنگۀ هرمز، راههای اقیانوسی را روی شناورها بسته است و دنیا را از نفت و گاز منطقه محروم کرده، با عملیات کوبندۀ رزمندگان نیروی دریایی سپاه، سحرگاه امروز پاسخ شرارتهای خود را دریافت کرد.
در موج پنجم عملیات نصر۲ با رمز مبارک یاعلیابنابیطالب(ع)، مرکز مدیریت اناسآی، مرکز کنترل فرماندهی، انبارهای بزرگ قطعات و تجهیزات نظامی و مخازن سوخت ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین درهم کوبیده و منهدم شدند.
سپاه: KJL مرکز اصلی آماد و پشتیبانی ارتش آمریکا در غرب آسیا در میناعبدالله کویت به آتش کشیده شد
اطلاعیۀ شمارۀ ۱۱ سپاه: دشمن آمریکایی که شبهای گذشته به بهانۀ اصابت کشتیهای متخلف به پایگاههای ما حمله می کرد، دیشب هم که هیچ کشتی جرأت تخلف و همراهی با آمریکا را نکرد و طبیعتا اصابتی هم نبود، برای پنهان کردن شکست و ناتوانی خود تعدادی از پایگاههای ساحلی و نقاطی در استانهای جنوبی کشور را هدف موشکهای کروز و بمب جنگندههای خود قرار داد که رزمندگان مقتدر اسلام با پاسخهای کوبنده متجاوزان را تنبیه و سرکوب کردند.
در موج چهارم عملیات نصر۲ با رمز مبارک یا اباعبدالحسین (ع)، KJL مرکز اصلی آماد و پشتیبانی ارتش آمریکا در غرب آسیا در میناعبدالله کویت به آتش کشیده و منهدم گردید.
عملیات مقابلهبهمثل رزمندگان ادامه دارد و تنگۀ هرمز تا پایان شرارتهای آمریکا بسته خواهد ماند.
دشمن آمریکایی در این حمله از سه پرتابه استفاده کرده است. این حمله تلفات جانی بههمراه نداشته اما به تجهیزات کارخانه خسارات مادی وارد آمده است.
پایگاه نظامیان تروریست آمریکا در اردن هم اکنون هدف موشک های ایران است
رسانههای عربی از وقوع انفجارهای مهیب و متعدد که باعث آتشسوزی در یک مرکز حیاتی مهم در کویت شد، خبر دادند.
ادعای ترامپ: «نه. گاهی اوقات به عملیات زمینی نیاز است اما *ما آدمهای دیگری داریم که برایمان این کار را انجام دهند*»/انتخاب
رسانههای عربی از وقوع انفجارهای مهیب و متعدد که باعث آتشسوزی در یک مرکز حیاتی مهم در کویت شد، خبر دادند.
رسانههای عربی از وقوع انفجارهای مهیب و متعدد که باعث آتشسوزی در یک مرکز حیاتی مهم در کویت شد، خبر دادند.
رسانههای عربی از وقوع انفجارهای مهیب و متعدد که باعث آتشسوزی در یک مرکز حیاتی مهم در کویت شد، خبر دادند.
رسانههای عربی از وقوع انفجارهای مهیب و متعدد که باعث آتشسوزی در یک مرکز حیاتی مهم در کویت شد، خبر دادند.
بامداد چهارشنبه، نقطهای در حوالی شهرستان حاجیآباد هدف اصابت پرتابه دشمن آمریکایی قرار گرفت.
ترامپ در گفت و گو با فاکس نیوز مدعی شد: امشب، فردا و پسفردا به ایران حمله سختی خواهیم کرد و در مرحله آخر نیروگاهها و پلها را هدف قرار خواهیم داد.
ترامپ در گفت و گو با فاکس نیوز مدعی شد: من توافقی را که تضمین نکند ایران به سلاح هستهای دست نخواهد یافت، امضا نخواهم کرد.
در ساعت ۱۲ نقطه ای در جزیره هنگام مورد اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی قرار گرفت که گزارش تکمیل پس از ارزیابیهای اولیه متعاقبا اعلام خواهد شد.
و تا زمانی که برق ایران راه اندازی نشود با هزینه دشمن ، تجهیزات برقی وارداتی و باز هم نیروگاه های تعمیر شده منطقه و اسراییل هدف گرفته خواهد شد .
اون اجلاس با ناتو در ترکیه دلایل مهمی داشت
ایران باید دیوانه وار عمل کنه
دیروز نیروگاه و آب شیرین کن زدن در کیش اگر اشتباه نکنم
از جنوب و شرق و غرب قصد حمله زمینی دارن
نذارین کشورهای بیشرف خلیج فارس در آرامش باشن
هموطن من در آتشه و اماراتی در آرامش؟