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حمله پهپادی ارتش به پایگاه آمریکا در اردن/ درگیری سپاه و دشمن آمریکایی در تنگه هرمز/ سپاه تنگه هرمز را بست

حملات پرتابه‌ای آمریکا به استان‌های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد، هم‌زمان با فعال شدن پدافند هوایی نیروگاه اتمی بوشهر و آتش‌سوزی در اسکله‌های صیادی بندرعباس و سیریک، تنش در منطقه را به اوج رساند. در پاسخ، ارتش جمهوری اسلامی ایران با اعلام اجرای مرحله هفتم عملیات «صاعقه»، از انهدام پایگاه الازرق در اردن و هدف‌گیری جنگنده‌های اف‌۱۸ آمریکا خبر داد و سپاه پاسداران نیز ۸۵ نقطه از تأسیسات نظامی آمریکا را موشک‌باران کرد.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۳۷
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حمله پهپادی ارتش به پایگاه آمریکا در اردن؛ عملیات «صاعقه» وارد مرحله هفتم شد / بسته شدن تنگه هرمز در پی حملات بامدادی آمریکا به ایران

به گزارش تابناک، بامداد امروز، شهرستان سیریک در دهانه تنگه هرمز و حوالی بندرعباس هدف حملات پرتابه‌ای آمریکا قرار گرفت. استانداری هرمزگان اصابت به اسکله صیادی بندرعباس و سیریک را تأیید کرد که منجر به آتش‌سوزی لنج‌ها و قایق‌های صیادی و مصدومیت چند نفر شد. همزمان، پدافند هوایی اطراف نیروگاه اتمی بوشهر فعال شده و مناطقی در دشتی و تنگستان نیز مورد اصابت قرار گرفتند. همچنین در خوزستان، سه نقطه در اطراف اهواز هدف پرتابه‌های آمریکایی قرار گرفت.

 
 اصابت پهپاد به موقعیت نظامی در یاسوج؛ تکذیب انفجار در داخل شهر
 
معاون سیاسی استانداری کهگیلویه و بویراحمد از اصابت پرتابه پهپاد به یک موقعیت نظامی در اطراف یاسوج خبر داد و شایعات مربوط به انفجار در داخل شهر را تکذیب کرد. اطلاعات تکمیلی از خسارات و تلفات حملات در استان‌های مختلف همچنان در حال جمع‌آوری است.
 
پاسخ گسترده ارتش و سپاه؛ انهدام پایگاه آمریکا در اردن و بسته شدن تنگه هرمز
 
در ادامه حملات تلافی‌جویانه، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران از اجرای مرحله هفتم عملیات «صاعقه» خبر داد و اعلام کرد که پایگاه الازرق در اردن، شامل محل استقرار جنگنده‌های اف‌۱۸، ساختمان اسکان و سوله تجهیزات ارتش آمریکا، هدف پهپادهای انهدامی قرار گرفته است. هم‌زمان، سپاه پاسداران ۸۵ نقطه از تأسیسات نظامی آمریکا را موشک‌باران کرده و یک پهپاد MQ9 را سرنگون کرد. قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) نیز تنگه هرمز را برای هرگونه تردد شناورها بسته اعلام کرد و ارتش تأکید کرد که عملیات تا رسیدن به پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت.
 
پیام مهم سپاه خطاب به مردم اردن/ آشیانه جنگنده‌های آمریکا در هم کوبیده شدند
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ - ۰۷:۴۶

حمله پهپادی ارتش به پایگاه آمریکا در اردن/ درگیری سپاه و دشمن آمریکایی در تنگه هرمز/ سپاه تنگه هرمز را بست

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیام مهمی خطاب به مردم اردن اعلام کرد که آشیانه جنگنده‌های اف ۱۵، ۱۶ و ۳۵ و تعدادی از پهپادهای راهبردی MQ۹ آمریکا در پایگاه الازرق اردن در هم کوبیده شدند.

به گزارش تابناک؛ متن اطلاعیه شماره ۱۳ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح ذیل است:

«بسم الله قاصم الجبارین

إِنَّ اللهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ

مردم شریف اردن،

سحرگاه امروز که شرارت های ارتش کودک‌کش آمریکا علیه ملت ما مجددا از سر گرفته شد، در پاسخ به جنایت های شیطان بزرگ که بخش عمده آن با استفاده از پایگاه های آمریکایی در خاک اردن صورت می گیرد، مجاهدان نیروی هوافضای سپاه با حمله متقابل به پایگاه آمریکا در الازرق در موج ششم عملیات نصر ۲ با رمز یا الله یا الله یا الله در عملیات مقابله به مثل خود، آشیانه جنگنده های اف ۱۵، ۱۶ و ۳۵ را در هم کوبیدند و تعدادی از پهپادهای راهبردی MQ۹ آمریکا در این پایگاه را از بین بردند.

سرزمین مقدس اردن قدمگاه انبیاست و جای اشغالگران و جنایتکاران بین المللی نیست، انتظار امت اسلامی از شما مردم نجیب و غیور که بیش از هر ملتی شاهد عینی جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی در حق فلسطین مظلوم بوده،اید این است که به حضور ارتش شیطان بزرگ در خاک خود پایان دهید و نگذارید آن سرزمین مقدس مبدا حملات تجاوزکارانه به خاک کشورهای اسلامی و زورگویی به ملت فلسطین باشد.

هیچ فرصتی را برای تخریب موسسات آمریکایی و اخراج ارتش اشغالگر آمریکا از اردن را از دست ندهید.

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»

 

`پیام مهم سپاه به مردم کویت؛ تخریب تاسیسات نظامی آمریکا در کویت
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ - ۰۷:۳۷

حمله پهپادی ارتش به پایگاه آمریکا در اردن/ درگیری سپاه و دشمن آمریکایی در تنگه هرمز/ سپاه تنگه هرمز را بست

سپاه پاسداران طی اطلاعیه‌ شماره 14 خود پیام مهمی را خطاب به مردم کویت صادر کرد.

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به مردم کویت اعلام کرد:

 مردم شریف و کریم کویت؛
بیش از چهار ماه پیش، ارتش کودک کش شیطان بزرگ آمریکا با به شهادت رساندن رهبر بزرگ اسلامی و مرجع تقلید بی نظیر حضرت امام خامنه ای رحمت الله و کشتار و قطعه قطعه کردن 168 کودک و دانش آموز مدرسه میناب، جنگی را علیه ما آغاز کرد که تا امروز ادامه دارد و مبدا بسیاری از تجاوزات در این جنگ پایگاه های نیروهای اشغالگر آمریکایی در خاک مقدس کویت است.

در ادامه این تجاوزات شب گذشته، متجاوزان آمریکایی چند پایگاه در جنوب ایران را هدف قرار دادند از جمله از روی عجز و قصاوت یک انبار خرید گندم از کشاورزان در شهر هویزه خوزستان و کارخانه آب معدنی در دهلران ایلام را بمباران کردند

 در پاسخ به این تجاوزهای دشمن رزمندگان نیروی زمینی و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در موج ششم عملیات نصر2 با رمز مبارک یا رسول‌الله (ص) مرکز ارتباطات ماهواره ای، رادار دفاع موشکی و هوایی، مجتمع پدافند هوایی پاتریوت، آمادگاه پایگاه نظامی آمریکا در کویت و سکوهای پرتاب موشک های های‌مارس را مورد حمله موشکی و پهپادی قرار داده و منهدم و در هم کوبیدند.

شما به خوبی می دانید که ما با شما نه تنها هیچ دشمنی نداریم بلکه ملت شریف و نجیب کویت را خیلی دوست داریم. این عملیات پاسخ به جنایتکاران آمریکایی بود و انتظار از شما ملت مسلمان و کریم این است که این کودک کشان اشغالگر را از خاک خود بیرون بریزید، خاک پاک سرزمین کویت نمی‌باید در اشغال جنایتکارانی باشد که تنها طی دو سال گذشته هفتاد هزار فلسطینی از جمله بیست هزار کودک را در غزه قهرمان به شهادت رساندند و فاجعه مدرسه میناب را مرتکب شدند.

 انتظار داریم هیچ فرصتی را برای تخریب موسسات آمریکایی متجاوز و رهایی سرزمین های اسلامی از پایگاه اشغالگران آمریکایی از دست ندهید.

 

سیلوی ذخیره گندم در شهرستان هویزه هدف قرار گرفت
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ - ۰۷:۳۴

حمله پهپادی ارتش به پایگاه آمریکا در اردن/ درگیری سپاه و دشمن آمریکایی در تنگه هرمز/ سپاه تنگه هرمز را بست

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از حمله دشمن به یک سیلوی ذخیره گندم در شهرستان‌ هویزه و یک نقطه در دشت آزادگان در شب گذشته خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ولی الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اعلام کرد: ​«شب گذشته یک سیلوی ذخیره گندم در شهرستان هویزه و یک نقطه در شهرستان دشت آزادگان مورد تهاجم و اصابت پرتابه دشمن آمریکایی قرار گرفته است.»

​وی افزود: «خوشبختانه تاکنون این حملات هیچ‌گونه آسیب جانی در پی نداشته است.»

به گفته معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، بررسی‌ها و اقدامات لازم در این زمینه در حال انجام است و اخبار تکمیلی متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.

بیانیه سپاه درباره خسارت ها در بحرین
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ - ۰۵:۵۳

سپاه: مرکز مدیریت ان‌اس‌آی، مرکز کنترل فرماندهی، انبارهای بزرگ قطعات و تجهیزات نظامی و مخازن سوخت ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین درهم کوبیده شد
 اطلاعیۀ شمارۀ ۱۲ سپاه: ارتش کودک‌کش و رژیم عهدشکن آمریکا که شب گذشته با انتشار راهزنان دریایی خود در اقیانوس هند با ادعای کنترل تنگۀ هرمز، راه‌های اقیانوسی را روی شناورها بسته است و دنیا را از نفت و گاز منطقه محروم کرده، با عملیات کوبندۀ رزمندگان نیروی دریایی سپاه، سحرگاه امروز پاسخ شرارت‌های خود را دریافت کرد.
در موج پنجم عملیات نصر۲ با رمز مبارک یاعلی‌ابن‌ابی‌طالب(ع)، مرکز مدیریت ان‌اس‌آی، مرکز کنترل فرماندهی، انبارهای بزرگ قطعات و تجهیزات نظامی و مخازن سوخت ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین درهم کوبیده و منهدم شدند.

سپاه: KJL مرکز اصلی آماد و پشتیبانی ارتش آمریکا در کویت به آتش کشیده شد
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ - ۰۵:۵۱

سپاه: KJL مرکز اصلی آماد و پشتیبانی ارتش آمریکا در غرب آسیا در میناعبدالله کویت به آتش کشیده شد
اطلاعیۀ شمارۀ ۱۱ سپاه: دشمن آمریکایی که شب‌های گذشته به بهانۀ اصابت کشتی‌های متخلف به پایگاه‌های ما حمله می کرد، دیشب هم که هیچ کشتی جرأت تخلف و همراهی با آمریکا را نکرد و طبیعتا اصابتی هم نبود، برای پنهان کردن شکست و ناتوانی خود تعدادی از پایگاه‌های ساحلی و نقاطی در استان‌های جنوبی کشور را هدف موشک‌های کروز و بمب جنگنده‌های خود قرار داد که رزمندگان مقتدر اسلام با پاسخ‌های کوبنده متجاوزان را تنبیه و سرکوب کردند.
در موج چهارم عملیات نصر۲ با رمز مبارک یا اباعبدالحسین (ع)، KJL مرکز اصلی آماد و پشتیبانی ارتش آمریکا در غرب آسیا در میناعبدالله کویت به آتش کشیده و منهدم گردید.
عملیات مقابله‌به‌مثل رزمندگان ادامه دارد و تنگۀ هرمز تا پایان شرارت‌های آمریکا بسته خواهد ماند.

فرماندار دهلران از حمله به یک واحد تولید آب معدنی در بخش موسیان استان ایلام خبر داد
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ - ۰۴:۵۹

دشمن آمریکایی در این حمله از سه پرتابه استفاده کرده است. این حمله تلفات جانی به‌همراه نداشته اما به تجهیزات کارخانه خسارات مادی  وارد آمده است.

اصابت شاهد ایرانی به سوله ارتش آمریکا در کویت
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ - ۰۴:۵۵
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اعتراض ایران به ادعاهای نماینده واشنگتن؛ ایروانی: آمریکا متجاوز است نه قربانی
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ - ۰۴:۵۳
حمله پهپادی ارتش به پایگاه آمریکا در اردن/ درگیری سپاه و دشمن آمریکایی در تنگه هرمز/ سپاه تنگه هرمز را بست
 امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در اعتراض به ادعاهای سفیر واشنگتن در سازمان ملل با رد ادعاهای بی‌اساس وی گفت: آمریکا متجاوز است نه قربانی.
 
 ایروانی روز سه‌شنبه به وقت محلی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت افزود: نماینده ایالات متحده در جلسه شورای امنیت در مورد وضعیت خاورمیانه، که روز سه‌شنبه برابر ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۳ تیر ماه)، تحت دستور کار «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» (جلسه ۱۰۱۹۴) برگزار شد، بار دیگر از دستور کار مورد بررسی خارج شد و از تریبون شورای امنیت برای انتشار اطلاعات نادرست سوءاستفاده کرد و مجموعه‌ای از ادعاهای بی‌اساس و با انگیزه سیاسی را علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد.
آژیرهای خطر در بحرین به صدا درآمد
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ - ۰۴:۵۲
 وزارت کشور بحرین در بیانیه‌ای اعلام کرد که آژیرهای خطر بار دیگر در این کشور به صدا درآمده‌اند.
 
 وزارت کشور بحرین در این بیانیه اعلام کرد که آژیرهای خطر فعال شده‌اند و شهروندان و اتباع مقیم با حفظ خونسردی و آرامش، خود را به نزدیک‌ترین مکان امن برسانند.
 
 منابع خبری از شنیده شدن صدای «انفجارهایی مهیب» از بحرین خبر می‌دهند.
حمله دشمن آمریکایی به پادگان ارتش در بمپور / هنوز آمار دقیقی از شهدا و مجروحان در دست نیست/ ظاهرا شلیک‌ها به سمت آسایشگاه سربازها بوده که در حال استراحت بودند
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ - ۰۴:۴۸
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اصابت موشک به اردن
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ - ۰۲:۲۷

پایگاه نظامیان تروریست آمریکا در اردن هم اکنون هدف موشک های ایران است

شنیده‌شدن صدای انفجار در کویت
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ - ۰۲:۰۸

رسانه‌های عربی از وقوع انفجارهای مهیب و متعدد که باعث آتش‌سوزی در یک مرکز حیاتی مهم در کویت شد، خبر دادند.

فاکس نیوز: آیا انجام یک عملیات زمینی محدود را منتفی می‌دانید؟
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ - ۰۲:۰۶

ادعای ترامپ: «نه. گاهی اوقات به عملیات زمینی نیاز است اما *ما آدم‌های دیگری داریم که برایمان این کار را انجام دهند*»/انتخاب

آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ - ۰۲:۰۵
وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌های ظالمانه علیه ایران خبر داد که چندین فرد، نهاد و شناور را هدف قرار می‌دهد.
 
این وزارتخانه هم‌زمان اعلام کرد یک مجوز عمومی نیز برای برخی فعالیت‌های محدود صادر شده است.
 
شنیده‌شدن صدای انفجار در کویت
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ - ۰۲:۰۴

رسانه‌های عربی از وقوع انفجارهای مهیب و متعدد که باعث آتش‌سوزی در یک مرکز حیاتی مهم در کویت شد، خبر دادند.

شنیده‌شدن صدای انفجار در کویت
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ - ۰۲:۰۴

رسانه‌های عربی از وقوع انفجارهای مهیب و متعدد که باعث آتش‌سوزی در یک مرکز حیاتی مهم در کویت شد، خبر دادند.

شنیده‌شدن صدای انفجار در کویت
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ - ۰۲:۰۴

رسانه‌های عربی از وقوع انفجارهای مهیب و متعدد که باعث آتش‌سوزی در یک مرکز حیاتی مهم در کویت شد، خبر دادند.

شنیده‌شدن صدای انفجار در کویت
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ - ۰۲:۰۴

رسانه‌های عربی از وقوع انفجارهای مهیب و متعدد که باعث آتش‌سوزی در یک مرکز حیاتی مهم در کویت شد، خبر دادند.

اصابت پرتابه به نقطه‌ای در حوالی شهر حاجی‌آباد
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ - ۰۲:۰۳

بامداد چهارشنبه، نقطه‌ای در حوالی شهرستان حاجی‌آباد هدف اصابت پرتابه دشمن آمریکایی قرار گرفت.

ترامپ ایران را تهدید می‌کند: اگر به میز مذاکره برنگردند، تمام پل‌هایشان را هدف قرار می‌دهیم
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ - ۰۲:۰۱

ترامپ در گفت و گو با فاکس نیوز مدعی شد: امشب، فردا و پس‌فردا به ایران حمله سختی خواهیم کرد و در مرحله آخر نیروگاه‌ها و پل‌ها را هدف قرار خواهیم داد.

پاسخ امشب ترامپ به سوالی در مورد تجاوز علیه جزیره خارک
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ - ۰۲:۰۰
 فاکس نیوز: آیا همچنان قصد دارید جزیره خارک را تصرف کنید؟
 
 ترامپ: نمی‌توانم این را به شما بگویم، چون اگر بگویم، کار احمقانه‌ای خواهد بود.
️ادعای ترامپ: نمایندگان من یک ساعت پیش با ایرانی ها صحبت کردند
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ - ۰۲:۰۰

ترامپ در گفت و گو با فاکس نیوز مدعی شد: من توافقی را که تضمین نکند ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت، امضا نخواهم کرد.

صدای انفجار در اهواز، شادگان ، حمیدیه و بهبهان (خوزستان)
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ - ۰۱:۲۲
 
صدای حداقل یک انفجار در اهواز لحظاتی پیش شنیده شد. این در حالی است که حوالی ساعت ۱۰:۳۰ هم صدای سه انفجار در اهواز شنیده شده بود.
 
همچنین برخی منابع محلی از انفجار در شادگان و حمیدیه و بهبهان خبر داده اند، که متولیان رسمی اطلاع رسانی در این خصوص اظهار نظری نکرده‌اند. 
حملات موشکی ایران به آمریکایی‌ها در کویت و بحرین
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ - ۰۱:۰۴
سپاه در بیانیه از حمله به چندین سوله نگهداری تسلیحات، قطعات شناورها و هواگردهای دشمن و رمپ استقرار پهپادهای MQ9 در کویت خبر داد.
 
متن کامل بیانیه سپاه بدین شرح است:
 
بسم الله قاصم الجبارین 
الَّذِینَ آمَنُوا یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِینَ کَفَرُوا یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِیَاءَ الشَّیْطَانِ ۖ إِنَّ کَیْدَ الشَّیْطَانِ کَانَ ضَعِیفًا
ملت شجاع و بصیر ایران اسلامی؛
 
رزمندگان غیور نیروی دریایی و هوافضای سپاه در موج سوم عملیات نصر 2 با رمز مبارک یا زین العابدین علیه السلام و تقدیم به ملت مبعوث شده، طی یک عملیات همزمان موشکی و پهپادی در ساعاتی قبل چندین سوله نگهداری تسلیحات و قطعات شناورها و هواگردهای دشمن در پایگاه شیخ عیسی بحرین را منهدم کردند و همچنین با حمله به رمپ استقرار پهپادهای MQ9 دشمن در پایگاه علی السالم کویت تعدادی پهپاد را منهدم و یا به آنها خسارت وارد کردند.
 
این حملات در پاسخ تجاوزات بعد از ظهر امروز ارتش کودک‌کش آمریکا در حمله به تعدادی از ایستگاه‌های ساحلی نیروهای مسلح ما بود.
 
مقابله به مثل و تنبیه متجاوز تا وقتی جنایت آمریکا ادامه دارد استمرار خواهد یافت و در صورت تکرار این تعرضات با پاسخ‌های غافلگیر کننده مواجه خواهند شد.
 
 تا زمانی که شرارت های آمریکا در منطقه وجود دارد یک قطره نفت و گاز از منطقه صادر نخواهد شد و این تجاوزها جز تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز نتیجه‌ای نخواهد داشت.
 
و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم
تکذیب هرگونه انفجاری در چابهار
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ - ۰۱:۰۲
 در پی انتشار اخباری مبنی بر شنیده شدن صدای انفجار در چابهار، خبرنگار تسنیم این موضوع را از منابع محلی و مسئولان امنیتی و انتظامی پیگیری کرد.
 
ضمن تکذیب هرگونه انفجار در این منطقه اعلام شد که هم اکنون آرامش در منطقه برقرار بوده و مردم هرگونه اخباری را از منابع رسمی پیگیری کنند.

 

اصابت پرتابه دشمن آمریکایی در هنگام
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ - ۰۱:۰۰

در ساعت ۱۲ نقطه ای در جزیره هنگام مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت که گزارش تکمیل پس از ارزیابی‌های اولیه متعاقبا اعلام خواهد شد.

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حمله به ایران حمله آمریکا به ایران خوزستان ارتش سپاه تجاوز آمریکا به ایران
حمله پهپادی ارتش به پایگاه آمریکا در اردن/ درگیری سپاه و دشمن آمریکایی در تنگه هرمز/ سپاه تنگه هرمز را بست
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سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
2
3
پاسخ
به گوش مسئولین برسانید که تهدید کنند در صورتی که زیر ساختهای ایران هدف گرفته شود ، تمام زیرساخته ای منطقه و اسراییل به علاوه 50 درصد چاه های نفت و گاز هدف گرفته خواهد شد .. ترامپ به خاطر اقتصاد دنیاشاید چاه های نفت رو نزنه ،و اگر خدایی نکرده زد ، 50 درصد باقیمانده چاه های منطقه و اسراییل هم هدف گرفته میشود .

و تا زمانی که برق ایران راه اندازی نشود با هزینه دشمن ، تجهیزات برقی وارداتی و باز هم نیروگاه های تعمیر شده منطقه و اسراییل هدف گرفته خواهد شد .
ناشناس
|
United States of America
|
۰۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
2
4
پاسخ
توافق مد نظر پدوفیل همان تسلیم شدن هست!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
2
3
پاسخ
پالایشگاه خط لوله ینبع الفجیره زده بشود کار تمام میشود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
0
پاسخ
آخرش نفهمیدیم داریم با پهباد می‌زنیم یا با پرتابه
ناشناس
|
Canada
|
۰۵:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
3
پاسخ
حمله ای بسیار بزرگ در راهه
اون اجلاس با ناتو در ترکیه دلایل مهمی داشت
ایران باید دیوانه وار عمل کنه
دیروز نیروگاه و آب شیرین کن زدن در کیش اگر اشتباه نکنم
ناشناس
|
Canada
|
۰۵:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
1
2
پاسخ
کشورهای منطقه رو با خاک و خون بکشین
از جنوب و شرق و غرب قصد حمله زمینی دارن
ناشناس
|
Canada
|
۰۷:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
2
3
پاسخ
بی شرف ها سوله مواد غذایی و کارخونه آب معدنی و تاسیسات آب و برق میزنن
نذارین کشورهای بیشرف خلیج فارس در آرامش باشن
هموطن من در آتشه و اماراتی در آرامش؟
فراهانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
2
پاسخ
ترامپ یاغی از هزاران کیلومتر آن طرف دنیا آمده و میگه ما منافع داریم ، کدام منافع، تقصیر کشورهای عربی است که اینها را راه میدهند در اصل به ایران خیانت میکنند و کشورشان شده پایگاه دشمن.
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