اداره تنگه هرمز حق طبیعی ایران است

معاون اول رئیس جمهور ایران گفت که همان‌گونه که استفاده از تنگه هرمز حق همه کشورهاست، اداره این تنگه نیز به‌طور طبیعی حق ایران است.

به گزارش تابناک، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور ایران، در گفت‌وگو با المیادین گفت: «مراسم باشکوه تشییع پیکر رهبر شهید در تهران، قم و مشهد، حاصل همبستگی و وحدت مردم است.»

عارف در بخش دیگری از سخنانش افزود: «آنچه در تنگه هرمز در جریان است، بهانه‌ای برای اجرای طرح‌های سلطه‌جویانه بر منطقه است.»

وی تصریح کرد: «با توجه به واقعیات و مستندات حقوقی، امیدواریم حاکمیت ایران بر تنگه هرمز تثبیت شود.»

عارف بیان کرد: «همان‌گونه که استفاده از تنگه هرمز حق همه کشورهاست، اداره این تنگه نیز به‌طور طبیعی حق ایران است.»

معاون اول رئیس جمهور ایران ادامه داد: «ما به تعهدات خود پایبند هستیم، مشروط بر اینکه طرف مقابل نیز به تعهداتش عمل کند؛ ایران نیز برای استیفای حقوق خود آمادگی کامل دارد.»

عارف گفت: «طرف آمریکایی از اجرای چندین بند مندرج در یادداشت تفاهم سر باز زده است.»

معاون اول رئیس‌جمهور اشاره کرد: «اگر آمریکا به این رفتار خود ادامه دهد، طبیعی است که ما نیز به تعهداتمان پایبند نباشیم؛ در غیر این صورت، به تعهدات خود عمل خواهیم کرد.»