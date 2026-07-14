اداره تنگه هرمز حق طبیعی ایران است
به گزارش تابناک، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور ایران، در گفتوگو با المیادین گفت: «مراسم باشکوه تشییع پیکر رهبر شهید در تهران، قم و مشهد، حاصل همبستگی و وحدت مردم است.»
عارف در بخش دیگری از سخنانش افزود: «آنچه در تنگه هرمز در جریان است، بهانهای برای اجرای طرحهای سلطهجویانه بر منطقه است.»
وی تصریح کرد: «با توجه به واقعیات و مستندات حقوقی، امیدواریم حاکمیت ایران بر تنگه هرمز تثبیت شود.»
عارف بیان کرد: «همانگونه که استفاده از تنگه هرمز حق همه کشورهاست، اداره این تنگه نیز بهطور طبیعی حق ایران است.»
معاون اول رئیس جمهور ایران ادامه داد: «ما به تعهدات خود پایبند هستیم، مشروط بر اینکه طرف مقابل نیز به تعهداتش عمل کند؛ ایران نیز برای استیفای حقوق خود آمادگی کامل دارد.»
عارف گفت: «طرف آمریکایی از اجرای چندین بند مندرج در یادداشت تفاهم سر باز زده است.»
معاون اول رئیسجمهور اشاره کرد: «اگر آمریکا به این رفتار خود ادامه دهد، طبیعی است که ما نیز به تعهداتمان پایبند نباشیم؛ در غیر این صورت، به تعهدات خود عمل خواهیم کرد.»