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آمریکا تفاهم‌نامه را تنها نقض نکرد، بلکه متلاشی کرد

معاون وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد که رئیس دولت تروریست آمریکا، تفاهم‌نامه را متلاشی کرد.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۲۶
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آمریکا تفاهم‌نامه را تنها نقض نکرد، بلکه متلاشی کرد

به گزارش تابناک، کاظم غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با بخش خبری سیما تصریح کرد که آمریکا، تفاهم‌نامه را تنها نقض نکرد، بلکه آن را متلاشی کرد.

وی در این زمینه گفت: اجرا نشدن یکی از بندها برای از هم پاشیدن کل تفاهم نامه کافی بود، الان آمریکا زیر همه‌ی تعهداتش زده است.

تکذیب ادعای ترامپ درباره مذاکره ۱۱ ساعته آمریکا و ایران

معاون وزیر امور خارجه همچنین با رد ادعای دونالد ترامپ رئیس دولت تروریست آمریکا مبنی بر انجام مذاکرات ۱۱ ساعته با هیئت ایرانی، تأکید کرد که هیچ‌گونه گفتگویی میان ایران و آمریکا در عمان صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد که گفت‌و‌گو‌های ما در عمان صرفاً با مقامات این کشور انجام شده و ما هیچ مذاکره‌ای با طرف آمریکایی نداشتیم.

غریب آبادی تاکید کرد: ادعای انجام ۱۱ ساعت مذاکره با آمریکا صحت ندارد و این موضوع قویاً تکذیب می‌شود.

 

غریب‌آبادی همچنین تصریح کرد: ما با هر هزینه‌ای حاکمیت کامل بر تنگه هرمز را اعمال خواهیم کرد.

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