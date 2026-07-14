شنیده شدن صدای انفجار در بحرین و کویت

به گزارش تابناک، خبرگزاری کویت (کونا) گزارش داد، سه شنبه شب صدای چند انفجار در پایگاه‌های آمریکا در دو کشور بحرین و کویت شنیده شده است.

منابع بحرینی نیز اعلام کردند در پی شلیک چند موشک به پایگاه‌های آمریکا، صدای آژیر هشدار به صدا درامده است.

منابع خبری گزارش دادند در حمله به مواضع نظامیان آمریکایی در بحرین از موشک‌های بارشی استفاده شده است.