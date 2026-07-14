نبض خبر
نخستین تصاویر احمدی نژاد پس از اتهام توطئه با اسرائیل
پس از اتهام توطئه احمدی نژاد با اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران که طی روزهای اخیر مطرح شده، رئیس جمهور اسبق ایران ساعاتی پیش در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران شرکت کرد.
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برچسبها:نبض خبر محمود احمدی نژاد اسرائیل موساد براندازی
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برای سلامتی و بازگشت رییسجمهور محبوب دلاور بهاری و بت شکن صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم