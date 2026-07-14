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تعداد بازدید : 1997
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کد خبر:۱۳۸۴۷۰۹
کد خبر:۱۳۸۴۷۰۹
12496 بازدید
نظرات: ۷
نبض خبر

نخستین تصاویر احمدی نژاد پس از اتهام توطئه با اسرائیل

پس از اتهام توطئه احمدی نژاد با اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران که طی روزهای اخیر مطرح شده، رئیس جمهور اسبق ایران ساعاتی پیش در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران شرکت کرد.
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برچسب‌ها:
نبض خبر محمود احمدی نژاد اسرائیل موساد براندازی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
15
2
پاسخ
درود بر دکتر احمدی نژاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
2
11
پاسخ
مصونیت چنین افرادی از کجا میاد؟!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
15
3
پاسخ
برای سلامتی و بازگشت رییس‌جمهور محبوب دلاور بهاری و بت شکن صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
دینا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
4
1
پاسخ
واقعا آقای روح الامینی کنار احمدی نژاد نشسته؟؟؟؟!!!! چه قدر راحت
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
14
1
پاسخ
در روزگار نامردی خیلی خیلی مردی آقا محمود
ناشناس
|
Germany
|
۲۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
2
11
پاسخ
مرگ‌ بر خیانتکار های وطن فروش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
1
3
پاسخ
جالبه تنها شبکه ای که شب و روز داره تلاش میکنه بگه احمدی نژاد به اسرائیل ربطی نداره همون ایران انترنشنال هست !!!
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