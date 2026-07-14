آسوشیتدپرس در گزارش خود می‌نویسد که کشورهای میانجی طی روزهای اخیر تماس‌های فشرده‌ای با مقام‌های ایرانی و آمریکایی داشته‌اند تا زمینه کاهش تنش و بازگشت دو طرف به روند گفت‌وگو را فراهم کنند.

تلاش‌ها برای بازگرداندن ایران و آمریکا به میز مذاکرات

به گزارش تابناک خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از دو مقام منطقه‌ای گزارش داد که تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگرداندن تهران و واشنگتن به میز مذاکره همچنان ادامه دارد و میانجی‌ها امیدوارند از تشدید بیشتر بحران جلوگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این دو مقام اعلام کردند میانجی‌ها همچنان در حال رایزنی با دو طرف هستند تا مسیر ازسرگیری مذاکرات را هموار کنند.

به گفته این منابع، با وجود افزایش تنش‌های نظامی و سیاسی در منطقه، کانال‌های ارتباطی به طور کامل قطع نشده و تلاش‌ها برای یافتن راه‌حلی دیپلماتیک ادامه دارد. این مقام‌ها هشدار داده‌اند که در صورت شکست این تلاش‌ها، خطر گسترش درگیری‌ها در منطقه بیش از پیش افزایش خواهد یافت.این دو مقام مدعی شدند که میانجی‌گری به رهبری پاکستان شبانه‌روز برای فعال‌سازی مجدد آتش‌بس بین دو طرف کار می‌کند

آسوشیتدپرس در گزارش خود می‌نویسد که کشورهای میانجی طی روزهای اخیر تماس‌های فشرده‌ای با مقام‌های ایرانی و آمریکایی داشته‌اند تا زمینه کاهش تنش و بازگشت دو طرف به روند گفت‌وگو را فراهم کنند.