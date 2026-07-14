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فرزند ارشد رهبر شهید: صبر منافاتی با انتقام از اشرار ندارد

آیت‌الله سید مصطفی خامنه‌ای گفت: صبر به معنای حقیقی آن، بدین معناست که این مصیبت بزرگ را به‌گونه‌ای تحمل کنیم که راهمان را با صلابت و درستی ادامه دهیم و تا رسیدن به هدف نهایی پیش برویم؛ بنابراین، صبر هیچ منافاتی با انتقام و برخورد با اشرار عالم که در این جنایت‌های بزرگ دست داشته‌اند، ندارد.
کد خبر: ۱۳۸۴۶۹۲
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فرزند ارشد رهبر شهید: صبر منافاتی با انتقام از اشرار ندارد

به گزارش تابناک، آیت الله سید مصطفی خامنه‌ای در مراسم بزرگداشت امام مجاهد شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای که عصر سه‌شنبه (۲۳ تیرماه) با حضور مسوولان و اقشار مختلف مردم در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) برگزار شد، گفت: ابتدا این شهادت بزرگ را به محضر مولای حاضر و ناظرمان، حضرت بقیه‌الله‌الاعظم (عج)، و سپس به همه امت اسلامی، ملت عزیز ایران و شما برادران و خواهران تبریک و تسلیت عرض می‌کنم. در مواجهه با این مصیبت بزرگ، موضوع «صبر» مطرح است؛ همان‌طور که در قرآن کریم بر آن تأکید شده است.»

وی افزود: اما صبر به معنای حقیقی آن، بدین معناست که این مصیبت بزرگ را به‌گونه‌ای تحمل کنیم که راهمان را با صلابت و درستی ادامه دهیم و تا رسیدن به هدف نهایی پیش برویم. بنابراین، صبر هیچ منافاتی با انتقام و برخورد با اشرار عالم که در این جنایت‌های بزرگ دست داشته‌اند، ندارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: نکته دوم اینکه ما در حوادث بزرگ هفته گذشته و در تشییع پیکر امامِ شهیدِ امت، شاهد جلوه‌ای از توحید بودیم که باید قدر آن را بدانیم.

فرزند امام شهید سید علی خامنه‌ای افزود: در هر جامعه‌ای اگر امام آن جامعه من الله باشد، امت آن جامعه که تابع آن امام هستند، به عالم بالا و آسمان متصل خواهند شد. 

وی تاکید کرد: در چند روز گذشته جلوه جدیدی ازبرکات فراوان الهی جلوه‌گر شد و همه عالم شاهد عظمت آن بودند و باید برای تجلی عظیم توحیدی به امت اسلامی و ملت شریف ایران تبریک گفت. همه باید منتظر باشند که پس از این برکات بیشمار و فراوان الهی را در محیط الهی خود ببینند.

آیت الله سید مصطفی حسینی خامنه ای ضمن ابلاغ قدردانی و تشکر رهبر انقلاب از مردم ایران و عراق برای حضور در تشییع میلیونی اقای شهید ایران، گفت: پس از مقدمه‌ای که پیرامون این رستاخیز چشمگیر و بی‌سابقه عرض شد، بنده موظف هستم پیام تشکر و تقدیر رهبری معظم و معزز را به خاطر برپایی این حماسه‌ بزرگ، به همگان ابلاغ کنم.

فرزند امام شهید سید علی خامنه‌ای افزود: مردم عزیز ایران که با وفاداری و بصیرت فوق‌العاده‌ خود، این صحنه را چنان آراستند که تحمل آن برای دشمن بسیار سنگین بود. حضور میلیونی شما در تهران، قم، مشهد و سراسر کشور، معنای خاصی داشت که ان‌شاءالله در آینده شاهد برکاتِ آن خواهیم بود.

وی تاکید کرد: همچنین لازم است از متصدیانِ محترم، چه دولت گرامی و چه دستگاه‌های دیگر که در این زمینه تمهیدات فراوانی انجام دادند، قدردانی کنم؛ از برادران عزیز سپاه، بسیج، نیروهای انتظامی و سایر دستگاه‌ها.

آیت الله سید مصطفی حسینی خامنه ای تصریح کرد: مراتب قدردانی را نسبت به مردم عزیز عراق دارم که با وفا و بصیرت خویش، صحنه‌ای فوق‌العاده را رقم زدند؛ چه در شهرهای نجف و کربلا و چه در مسیر بین نجف و کربلا که برادر عزیزمان به آن اشاره کردند.

وی ادامه داد: از همه‌ آنان، از بسیج مردمی عزیز عراق و دولت محترم عراق سپاسگزاری می‌کنم. امیدواریم که خدای متعال همه‌ ما را ثابت‌قدم بدارد و توفیق دهد که این راه را که خود در مقابل ما گشوده است، به خوبی طی کنیم و به اهداف بلند و متعالی انقلاب اسلامی دست یابیم. در پایان، عرایضم را با سلامی بر وجودِ مقدس اباعبدالله (علیه‌السلام) که تمام این برکات ناشی از خون مقدس اوست، به پایان می‌برم: «السلام علیک یا اباعبدالله و علی الارواح التی حلّت بفنائک، علیک منّی سلام الله ابداً ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.»

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