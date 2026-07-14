تغییر زمان برگزاری بزرگداشت امام شهید ازسوی دولت

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع ملت شریف و قدرشناس می‌رساند، مراسم بزرگداشت امام شهید انقلاب که مقرر بود روز چهارشنبه از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران برگزار شود، به روز یکشنبه ۲۸ تیرماه، ساعت ۱۰ صبح موکول شد.

این اطلاعیه می افزاید: این مراسم به میزبانی قوای سه‌گانه کشور در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران برگزار خواهد شد.