دونالد ترامپ مدعی شد: تنگه هرمز به روی همه کشتی‌ها، به جز شناورهای ایرانی باز است!

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ادامه تلاش های خود برای آرام کردن فضای ملتهب کشورش که به دلیل تبعات تجاوز غیرقانونی و پرهزینه وی به خاک ایران و سپس ناامن کردن تنگه راهبردی هرمز رخ داد، ادعا کرد: تنگه هرمز به روی همه کشتی‌ها، به جز شناورهای ایرانی باز است!

رئیس جمهور آمریکا با ادامه سیاست گاو شیرده خود در دور نخست ریاست جمهوری اش، آرزوهایش را اینگونه ادعا کرد: تصمیم گرفته‌ام که «هزینه ۲۰ درصدی بازپرداخت به ایالات متحده» را با توافق‌نامه‌ های تجاری و سرمایه‌ گذاری جایگزین کنم که کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس در ایالات متحده انجام خواهند داد. آن سرمایه‌گذاری‌ ها عظیم خواهند بود.

دونالد ترامپ سپس توهمات تکراری خود را چنین تکرار کرد: محاصره‌ای کامل (بر بنادر ایران) اعمال خواهیم کرد، اما تنها برای کشتی‌ هایی که از بنادر ایران می‌ آیند یا به مقصد آن حرکت می‌ کنند.

این در حالی است که وی دیروز با انتشار پیامی در تروث سوشال مدعی شده بود: تنگه هرمز، با حضور یا بدون حضور ایران، باز خواهد ماند! از این لحظه به بعد، آمریکا با عنوان نگهبان تنگه هرمز شناخته خواهد شد. اما بر اساس انصاف، برای انجام این مأموریت و تأمین امنیت این بخش بسیار پرتنش جهان، باید همه هزینه‌ هایش جبران شود. به همین منظور، ۲۰ درصد از ارزش تمام محموله‌های عبوری به‌عنوان هزینه این مأموریت دریافت خواهد شد. فرایند اجرای این طرح و تشکیل سازوکار آن بلافاصله آغاز می‌شود.