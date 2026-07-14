بر اساس جدیدترین تصاویر ماهواره‌ای، انهدام سوله پشتیبانی، سوله شناورهای بدون سرنشین و مرکز کنترل و فرماندهی پهپادها، بخشی از نتایج حملات چند شب اخیر ایران است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، بر اساس جدیدترین تصاویر ماهواره‌ای، بخشی از نتایج حملات چند شب اخیر ایران به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای مختلف منطقه، از این قرار است:

۱. انهدام سوله پشتیبانی ارتش آمریکا در پایگاه العدید قطر

العدید مهم‌ترین مرکز فرماندهی و کنترل آمریکا در منطقه و مقر پیشروی فرماندهی مرکزی (CENTCOM) است. انتخاب این پایگاه نشان می‌دهد ایران تلاش کرده توانایی خود برای تهدید مهم‌ترین گره فرماندهی آمریکا در خلیج فارس را به نمایش بگذارد.

۲. انهدام سوله شناورهای بدون سرنشین ارتش آمریکا در پایگاه جفیر بحرین

حمله به جفیر فراتر از هدف قرار دادن یک پایگاه دریایی است؛ زیرا اصابت به سوله نگهداری شناورهای بدون سرنشین (USV) آمریکا، یکی از اجزای کلیدی شبکه عملیات دریایی بدون‌سرنشین در خلیج فارس را هدف قرار داد. این شناورها در مأموریت‌های شناسایی، مین‌روبی، پایش تردد دریایی و حفاظت از خطوط کشتیرانی نقش مهمی دارند.

۳. انهدام رادار و مرکز کنترل فرماندهی پهپادی ارتش امریکا در علی السالم کویت

هدف قرار گرفتن رادار و مرکز کنترل فرماندهی پهپادی، نشان‌دهنده تمرکز بر گره‌های C4ISR (فرماندهی، کنترل، ارتباطات، رایانه، اطلاعات، شناسایی و مراقبت) به‌جای صرفاً باند پرواز یا آشیانه هواگردها است.

انهدام یا آسیب به رادار، توان هشدار اولیه و کشف اهداف را کاهش می‌دهد و آسیب به مرکز کنترل پهپادی نیز می‌تواند بر هماهنگی مأموریت‌های شناسایی و تهاجمی MQ-9 و سایر پهپادهای آمریکایی اثر مستقیم بگذارد.

با انهدام مرکز کنترل پهپادی، این حمله از نظر نظامی یکی از مؤثرترین حملات ایران در این دور از درگیری محسوب می‌شود؛ زیرا به‌جای هدف قرار دادن سکوهای پروازی، مستقیماً زنجیره فرماندهی و آگاهی اطلاعاتی را هدف گرفته است.