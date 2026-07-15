وقتی کادر پروازی یک هواپیمای ایرانی در شرایط جنگی و زیر سایه تهدید‌های نظامی، مأموریت خود را انجام می‌دهد، معنای واقعی شجاعت را به نمایش می‌گذارد؛ شجاعتی که نه با شعار، بلکه با عمل اثبات می‌شود. در مقابل، تاریخ میان کسانی که در لحظه خطر پای کار می‌ایستند و کسانی که فقط بر طبل هیاهو می‌کوبند، تفاوت خواهد گذاشت.

به گزارش تابناک، در روزهایی که منطقه درگیر جنگ و ناامنی است، گاهی قهرمانان واقعی نه در میدان‌های نظامی، بلکه در سکوتِ انجام وظیفه دیده می‌شوند. کادر پروازی هواپیمای ایرانی که در شرایط سخت امنیتی، مأموریت خود را در فرودگاه الحدیده انجام داد، نمونه‌ای از همین شجاعت است؛ انسان‌هایی که خطر را می‌دانستند، اما مسئولیت را رها نکردند.

این تصویر را باید کنار صحنه‌هایی گذاشت که این روزها در داخل کشور نیز دیده می‌شود؛ اتفاقات پرحاشیه‌ای مانند آنچه تعدادی کفن پوش در «کشور دوست» رقم زدند و تلاش کردند با شعارهای تند و رفتارهای هیجانی، خود را پیشتاز دفاع از انقلاب معرفی کنند. اما پرسش اینجاست؛ آیا هر صدای بلند، نشانه دلسوزی بیشتر است؟ آیا هر رفتار پرهیاهو الزاماً به نفع کشور تمام می‌شود؟

واقعیت این است که تصمیم‌های راهبردی کشور نه در خیابان و تجمعات، بلکه در نهادهای قانونی، شوراهای تخصصی و با در نظر گرفتن همه ابعاد امنیت ملی اتخاذ می‌شود. مذاکره، جنگ، انتقام یا هر تصمیم کلان دیگری، محصول تصمیم یک فرد یا یک جریان نیست. تبدیل این مسائل به میدان تسویه‌حساب‌های داخلی یا تحریک افکار عمومی، نه کمکی به کشور می‌کند و نه امنیت ملی را تقویت خواهد کرد.

در شرایطی که دشمن بیرونی به‌ دنبال کوچک‌ترین شکاف در داخل است، هر اقدامی که جامعه را دوقطبی کند یا سرمایه اجتماعی را هدف بگیرد، ناخواسته در همان زمینی بازی می‌کند که دشمن طراحی کرده است. مطالبه‌گری حق مردم است، اما التهاب‌آفرینی و مصادره مسائل ملی به نام انقلابی‌گری، تفاوتی با کمک به جنگ روانی دشمن ندارد.

امروز اگر قرار است از قهرمان سخن بگوییم، باید نام کسانی را برجسته کنیم که بی‌ادعا، در سخت‌ترین شرایط پای کار کشور می‌ایستند؛ همان خلبان، مهماندار و کادر پروازی که جان خود را به خطر انداختند تا مأموریت کشور روی زمین نماند، نه کسانی که تنها هنرشان فریاد زدن و متهم کردن دیگران است.

تاریخ همیشه میان اهل میدان و اهل هیاهو تفاوت قائل شده است. شجاعت واقعی، صدای بلند ندارد؛ گاهی در سکوت یک تصمیم سخت، در انجام یک مأموریت خطرناک و در حفظ منافع ملی معنا پیدا می‌کند. قهرمانان واقعی، نیازی به کفن‌پوشی و نمایش ندارند؛ کارشان، گویاتر از هر شعاری است.