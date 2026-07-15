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فاصله قهرمانان واقعی تا مدعیان پرهیاهو / انقلابی‌گری با فریاد و دهان کف کرده سنجیده نمی‌شود

وقتی کادر پروازی یک هواپیمای ایرانی در شرایط جنگی و زیر سایه تهدید‌های نظامی، مأموریت خود را انجام می‌دهد، معنای واقعی شجاعت را به نمایش می‌گذارد؛ شجاعتی که نه با شعار، بلکه با عمل اثبات می‌شود. در مقابل، تاریخ میان کسانی که در لحظه خطر پای کار می‌ایستند و کسانی که فقط بر طبل هیاهو می‌کوبند، تفاوت خواهد گذاشت.
کد خبر: ۱۳۸۴۶۵۸
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2564 بازدید
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۱۸

فرود در آتش یمن اوج شجاعت بود / تفاوت مرد میدان با مدعیان پر سر و صدا

به گزارش تابناک، در روزهایی که منطقه درگیر جنگ و ناامنی است، گاهی قهرمانان واقعی نه در میدان‌های نظامی، بلکه در سکوتِ انجام وظیفه دیده می‌شوند. کادر پروازی هواپیمای ایرانی که در شرایط سخت امنیتی، مأموریت خود را در فرودگاه الحدیده انجام داد، نمونه‌ای از همین شجاعت است؛ انسان‌هایی که خطر را می‌دانستند، اما مسئولیت را رها نکردند.

این تصویر را باید کنار صحنه‌هایی گذاشت که این روزها در داخل کشور نیز دیده می‌شود؛ اتفاقات پرحاشیه‌ای مانند آنچه تعدادی کفن پوش در «کشور دوست» رقم زدند و تلاش کردند با شعارهای تند و رفتارهای هیجانی، خود را پیشتاز دفاع از انقلاب معرفی کنند. اما پرسش اینجاست؛ آیا هر صدای بلند، نشانه دلسوزی بیشتر است؟ آیا هر رفتار پرهیاهو الزاماً به نفع کشور تمام می‌شود؟

واقعیت این است که تصمیم‌های راهبردی کشور نه در خیابان و تجمعات، بلکه در نهادهای قانونی، شوراهای تخصصی و با در نظر گرفتن همه ابعاد امنیت ملی اتخاذ می‌شود. مذاکره، جنگ، انتقام یا هر تصمیم کلان دیگری، محصول تصمیم یک فرد یا یک جریان نیست. تبدیل این مسائل به میدان تسویه‌حساب‌های داخلی یا تحریک افکار عمومی، نه کمکی به کشور می‌کند و نه امنیت ملی را تقویت خواهد کرد.

در شرایطی که دشمن بیرونی به‌ دنبال کوچک‌ترین شکاف در داخل است، هر اقدامی که جامعه را دوقطبی کند یا سرمایه اجتماعی را هدف بگیرد، ناخواسته در همان زمینی بازی می‌کند که دشمن طراحی کرده است. مطالبه‌گری حق مردم است، اما التهاب‌آفرینی و مصادره مسائل ملی به نام انقلابی‌گری، تفاوتی با کمک به جنگ روانی دشمن ندارد.

امروز اگر قرار است از قهرمان سخن بگوییم، باید نام کسانی را برجسته کنیم که بی‌ادعا، در سخت‌ترین شرایط پای کار کشور می‌ایستند؛ همان خلبان، مهماندار و کادر پروازی که جان خود را به خطر انداختند تا مأموریت کشور روی زمین نماند، نه کسانی که تنها هنرشان فریاد زدن و متهم کردن دیگران است.

تاریخ همیشه میان اهل میدان و اهل هیاهو تفاوت قائل شده است. شجاعت واقعی، صدای بلند ندارد؛ گاهی در سکوت یک تصمیم سخت، در انجام یک مأموریت خطرناک و در حفظ منافع ملی معنا پیدا می‌کند. قهرمانان واقعی، نیازی به کفن‌پوشی و نمایش ندارند؛ کارشان، گویاتر از هر شعاری است.

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رواق کشوردوست هواپیمای ماهان کادر پرواز انقلابی گری هیاهو تحصن مدعیان مدعیان دروغین خبر فوری تابناک تابناک
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۱۸
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
62
14
پاسخ
منظورت این بود که اون کفن پوشیده هه داره هیاهو میکنه. بس کنید اکثر اینا شهید دادن بچه هاشون توی سوریه و لبنان جنگیدن. پس کافیه دهن مردم را باز نکنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
عجب!!!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
چرا فکر میکنی اینها خونشون رنگین تر از بقیه هست بقیه شهید ندادن برای این کشور یا کاری نکردن فقط شما کردید الانم مملکت رو دارید با تند روی نابود میکنید .
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
10
46
پاسخ
از محدود تحلیل های درست رسانه ای
م
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
40
11
پاسخ
منظورتون چیه .یعنی اون کفن پوشیده چادر گرفته ای که اکثرا همه خانواده شهید هستند و عزیزی رو از دست دادن شدن دهان کف کرده .تورو به قرآن بس کنید .آخرشم که معلوم شد نظر ولی فقیه جامعه علی الصول چیز دیگری بود
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
5
34
پاسخ
اینا رفتن تو دل خطر و خودشون را ثابت کردن! حالا که جنگ شروع شده نوبت اوناست که این مدت با هوچی گری و فحاشی به مسئولین خواستار بازگشت این روزها بودن.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
همه کسانی که دم از انتقام سخت می زدند . هزینه درست کردند باید الان بروند جزیره خارک و ابوموسی که در میدان جواب دشمن را بدهد نه در منبر یا سفره مداحی
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
26
5
پاسخ
هر دو طرف از جون مایه گذاشتن تفرقه ندارید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
نشستن توی سایه و سر و صدا کردن، از جون مایه گذاشتنه؟
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
3
8
پاسخ
چه تحلیل درستی ، یکی پای لانچر بود یکی نان و آب. ا رساند و یک عده ای از موقعیت استفاده کردند برای رساندن پیام سیاسی خاص خودشان
ممد
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
1
5
پاسخ
خدا عالم است.
رسول خلیلی
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
15
6
پاسخ
تابناک این ایجاد دوگانگی چه معنایی داره؟ اونهایی که زیر بمباران دشمن پرچم بدست می اومدن کف خیابون کیا بودن؟ البته اون دوستان عزیز که شجاعت به خرج دادن درست خدا خیرشون بده، ولی اینا امکانات و وظیفه تعریف شده داشتند اما اونایی که پرچم بدست میان کف خیابون هیچ وظیفه ای ندارن از سر دلسوزی و حس وظیفه میان
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
8
3
پاسخ
در شجاعت خدمه پرواز شکی نیست. شک جاییه که رسانه ای پیدا میشه که سعی میکنه با برچسب زنی و توهین، اقشار سیاسی رو راضی نگه داره.
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
1
3
پاسخ
به و. ج. بگید که تربیون به دست فحاشی میکنه
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