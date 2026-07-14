ابهام در انتخاب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس

به گفته یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی برای انتخاب رئیس مجدد برگزار خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

وی گفت: قرار شد امروز عصر انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی در سطح ریاست، مجدد برگزار شود.

علاءالدین بروجردی و ابراهیم عزیزی نماینده شیراز ۲ کاندیدای جایگاه ریاست در مجلس هستند که طبق اعلام اولیه نتیجه انتخابات، ابراهیم عزیزی به عنوان رئیس معرفی شد این در حالی است که گفته می‌شود آرای بروجردی بیشتر بوده است.