تصویب طرح رایگان شدن مترو و اتوبوسهای بیآرتی
طرح رایگان شدن مترو و اتوبوسهای بیآرتی بر اساس مصوبه شورای شهر تهران به تصویب رسید.
کد خبر: ۱۳۸۴۶۲۶| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ طرح رایگان شدن مترو و اتوبوسهای بیآرتی بر اساس مصوبه شورای شهر تهران به تصویب رسید و تا پایان رسمی جنگ که توسط شعام اعلام میشود هر ۲ ماه یکبار تمدید خواهد شد.
گزارش خطا
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اول اینکه این طرح تبعیض آشکار است
دوم این چیزا نمیتونه دردی از مردم رو دوا کنه
اگر مردم دار هستید یک ماه تورم رو کنترل کنید. گرانفروشها رو مجازات کنید. سازمانهای ظلم کننده به مردم رو گوشمالی بدید.
دوم این چیزا نمیتونه دردی از مردم رو دوا کنه
اگر مردم دار هستید یک ماه تورم رو کنترل کنید. گرانفروشها رو مجازات کنید. سازمانهای ظلم کننده به مردم رو گوشمالی بدید.
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ناشناس| |
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
ممنون دکتر زاکانی هستیم. کاش زاکانی رئیس جمهور شود
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ناشناس| |
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
همه چی برا تهرانیا
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ناشناس| |
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
ناشناس| |
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
شهردار شیرازم عالیه
اینها انفال است یعنی متعلق به کل ملت . بگونه ای که یک فرد در زابل هم در متروی تهران سهم دارد . به چه حقی رایگان می کنید ؟ به جای اینکه فکر گرانفروشی ها باشد که عملا میوه را دو برابر تا پنج برابر قیمت خرید به مردم می دهند و ایضا سایر کالاها ، آنچه که انفال به شمار می رود ، حراج می کنید ؟!
مترو که عملا دارد در ظرفیت کار میکند، رایگان کردن ان چطور میخواد مردم را ترغیب به استفاده بیشتر کند؟
من خودم نهران زندگی می کنم ولی به هیج وجه این طرح رو قبول ندارم . به دو دلیل اول اینکه این هزینه در زندگی مردم جایی نداره که با حذف اون گره مردم باز بشه و دوما هزینه برای شهرداری ایجاد میشه که خوب باید از خدمات دیگه ای که قرار هست بده کوتاهی خواهد کرد . شاید هم تبلیغات زود هنگام باشه به نام مردم و به کام .....
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ناشناس| |
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
از طلا بودن پشیمان گشته ایم ، مرحمت فرموده ما را مس کنید . اتوبوسهای پارک وی ، راه آهن بعد رایگان شدن بسیار شلوغ و کلافه کننده است
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ناشناس| |
۱۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳