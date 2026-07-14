طرح رایگان شدن مترو و اتوبوس‌های بی‌آرتی بر اساس مصوبه شورای شهر تهران به تصویب رسید.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ طرح رایگان شدن مترو و اتوبوس‌های بی‌آرتی بر اساس مصوبه شورای شهر تهران به تصویب رسید و تا پایان رسمی جنگ که توسط شعام اعلام می‌شود هر ۲ ماه یکبار تمدید خواهد شد.