صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تصویب طرح رایگان شدن مترو و اتوبوس‌های بی‌آرتی

طرح رایگان شدن مترو و اتوبوس‌های بی‌آرتی بر اساس مصوبه شورای شهر تهران به تصویب رسید.
کد خبر: ۱۳۸۴۶۲۶
| |
2704 بازدید
|
۱۶
تصویب طرح رایگان شدن مترو و اتوبوس‌های بی‌آرتی

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ طرح رایگان شدن مترو و اتوبوس‌های بی‌آرتی بر اساس مصوبه شورای شهر تهران به تصویب رسید و تا پایان رسمی جنگ که توسط شعام اعلام می‌شود هر ۲ ماه یکبار تمدید خواهد شد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
مترو رایگان اتوبوس شورای شهر تهران پایان جنگ
حمله پهپادی ارتش به پایگاه آمریکا در اردن/ درگیری سپاه و دشمن آمریکایی در تنگه هرمز/ سپاه تنگه هرمز را بست
پیام مهم سپاه به مردم اردن/انهدام رادار پاتریوت و کنترل هوایی ناوگان پنجم دریایی ارتش آمریکا/ بروزرسانی می شود
حمله غافلگیرانه ایران به یگان موشکی ارتش آمریکا در کویت/ کشته شدن ۳ نظامی آمریکایی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مترو و اتوبوس امروز در مشهد رایگان است
هزینه رایگان شدن مترو و اتوبوس از کجا تأمین می‌شود؟
اتوبوس و مترو در تهران همچنان رایگان است
مترو و اتوبوس رایگان شد
طرح رایگان شدن مترو و اتوبوس در پایتخت دائمی می‌شود؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
1
26
پاسخ
اول اینکه این طرح تبعیض آشکار است
دوم این چیزا نمیتونه دردی از مردم رو دوا کنه
اگر مردم دار هستید یک ماه تورم رو کنترل کنید. گرانفروشها رو مجازات کنید. سازمانهای ظلم کننده به مردم رو گوشمالی بدید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
تبعیض بین کی؟ این مصوبه چه ربطی به کنترل تورم داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
33
8
پاسخ
ممنون دکتر زاکانی هستیم. کاش زاکانی رئیس جمهور شود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
پولی شده بود یهو چی شد باز مجانی شد. با یک نخود سردیتون میشه با یک مویز گرمیتون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
5
11
پاسخ
همه چی برا تهرانیا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
نه فقط تهرانیها، پولدار هاش. بیشتر مسافرای مترو میرن سمت بازار.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
امیدوارم که تمام شهرهای ایران شهردار خوب داشته باشن
شهردار شیرازم عالیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
3
12
پاسخ
اینها انفال است یعنی متعلق به کل ملت . بگونه ای که یک فرد در زابل هم در متروی تهران سهم دارد . به چه حقی رایگان می کنید ؟ به جای اینکه فکر گرانفروشی ها باشد که عملا میوه را دو برابر تا پنج برابر قیمت خرید به مردم می دهند و ایضا سایر کالاها ، آنچه که انفال به شمار می رود ، حراج می کنید ؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
0
8
پاسخ
مترو که عملا دارد در ظرفیت کار میکند، رایگان کردن ان چطور میخواد مردم را ترغیب به استفاده بیشتر کند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
0
10
پاسخ
فکری هم برا ما بیکاران کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
2
9
پاسخ
من خودم نهران زندگی می کنم ولی به هیج وجه این طرح رو قبول ندارم . به دو دلیل اول اینکه این هزینه در زندگی مردم جایی نداره که با حذف اون گره مردم باز بشه و دوما هزینه برای شهرداری ایجاد میشه که خوب باید از خدمات دیگه ای که قرار هست بده کوتاهی خواهد کرد . شاید هم تبلیغات زود هنگام باشه به نام مردم و به کام .....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
نه دیگه دو روز دیگه بنزین و ماشین نیست سعی کن استفاده کن عادت کنی
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
5
3
پاسخ
همه باید بروند تهران زندگی کنند هم پول هست هم رفاه و هم ...
حمید کلباسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
0
4
پاسخ
از طلا بودن پشیمان گشته ایم ، مرحمت فرموده ما را مس کنید . اتوبوسهای پارک وی ، راه آهن بعد رایگان شدن بسیار شلوغ و کلافه کننده است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
داداش خودت گفتی دیگه مس که هیچ حلبی شدیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
0
2
پاسخ
اگه واقعا قراره به نفع مردم کار کنید، 2 ماه تنفس برای پرداخت اقساط وام ها تعیین کنید...
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
آخرین اخبار
هدف تسلط آمریکا بر تنگه هرمز محدود کردن چین است/ «جزیره خارک» گورستان سربازان آمریکایی خواهد شد
لفاظی ترامپ: هفته بعد همه‌ نیروگاه‌ها و پل‌های‌ ایران را می‌زنیم
لحظه انهدام فرودگاه عربستان با اصابت موشک یمن
حمله پهپادی ارتش به پایگاه آمریکا در اردن/ درگیری سپاه و دشمن آمریکایی در تنگه هرمز/ سپاه تنگه هرمز را بست
تقاضای مذاکره نخواهیم داد، سر تنگه را هم گشاد نمی‌کنیم
خلاصه بازی فرانسه 0 - اسپانیا 2
عکس: موشک بارشی ایران در حمله به بحرین
استثمار دیجیتال، زیان‌های گوشی هوشمند و اینستاگرام به فرزندان!
تروریستی خواندن سپاه پاسداران دست انگلیس را برای عملیات نظامی علیه ایران باز می‌کند/ ایران نیروی نظامی انگلیس را تروریستی اعلام کند
محاصره دریایی آمریکا علیه ایران بار دیگر آغاز شد
مهاجم سپاهان به چادرملو پیوست
شعار علیه سازشگری و پزشکیان در مصلی تهران
واکنش به شایعات فضای مجازی درباره کیش
ساعت کار ادارات قزوین تغییر کرد
حمله دشمن آمریکایی به نقاطی از اهواز و بندرعباس
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۲۸۴ نظر)
الناز شاکردوست به دادگاه انقلاب احضار شد  (۱۲۷ نظر)
۱۳۵ سال پیش قیمت کباب سلطانی چقدر بود؟  (۱۱۵ نظر)
تندرو‌ها این‌بار به مهدی رسولی رسیدند / انقلابی‌گری یا تسویه‌حساب؟  (۱۰۱ نظر)
آقای پزشکیان همین که «هنوز» آتشت نزدند، برو خدا را شکر کن!  (۹۶ نظر)
عکس: اهداف انتقام مشخص شدند  (۹۴ نظر)
مرگ ناگهانی سناتور ایران‌ستیز و اسرائیل‌دوست آمریکایی  (۹۰ نظر)
سفیر انگلیس اخراج شود / اقدام علیه سپاه گستاخانه و بی‌منطق است  (۸۴ نظر)
روایت نگران‌کننده مخاطبان تابناک از یک ماه اختلال بانکی/ از خسارت مالی تا دردسرهای حقوقی برای مردم  (۷۴ نظر)
انتشار بیانیه سنتکام در تایید تجاوز به خاک ایران / مشارکت بحرین در حملات امشب / نامه رسمی ایران به شورای امنیت درباره تجاوزات آمریکا  (۷۲ نظر)
پایان تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ جنگ شروع می‌شود؟  (۷۰ نظر)
شائبه‌ای در میانه بحران اختلال بانک‌ها/ چرا نام «توسن» و «همتی» حساسیت‌برانگیز شد؟ + توضیحات  (۶۲ نظر)
مرگ؛ پایانی بر توهمات سناتور جنگ طلب؛ «گراهام» چگونه با آموزش نتانیاهو، ترامپ را به جنگ با ایران کشاند؟  (۶۰ نظر)
هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران  (۵۷ نظر)
تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ چرا بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند؟  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005oCg
tabnak.ir/005oCg