عموپورنگ داغدار شد
«داریوش فرضیایی» مجری و برنامهساز شناختهشده تلویزیون در غم از دست دادن مادر خود عزادار شد.
کد خبر: ۱۳۸۴۶۲۰| |
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«داریوش فرضیایی» مجری و برنامهساز شناختهشده تلویزیون که سالها با نام «عمو پورنگ» در میان مخاطبان شناخته میشود، در غم از دست دادن مادر خود عزادار شد.
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خدا رحمت کنه. عمو پورنگ مصداق بارز آیه و بالوالدین احسانا است. خدا صبر بده.
عزيزم....خدا رحمتش كنه و روحش شاد باشه
براي عمو پورنگ عزيز هم طلب صبر از خدا دارم
براي عمو پورنگ عزيز هم طلب صبر از خدا دارم
داریوش جان خدا مادر بزرگوار را رحمت کند خدایی برای مادر گرامی سنگ تمام می گذاشتی وخیلی خیلی مراقب مادر مهربانت بودی خدا صبر بهت بده روحش شاد
عمو پورنگ عزیز
همه ایران میدونن که چقد برای مادر زحمت کشیدی خدا مادرتون رو قرین رحمت الهی کند ایشالا خداوند بهتون صبر بده
همه ایران میدونن که چقد برای مادر زحمت کشیدی خدا مادرتون رو قرین رحمت الهی کند ایشالا خداوند بهتون صبر بده
روحش در ارامش ..قدر مادراتون رو تا زنده هستن بدونيد خيلي از افراد ميگن هر چي داريم از دعاي پدر مادرمونه…حتي با يه تلفن هم شده دلشون رو شاد كنيم ..تمامي مادراني كه در قيد حيات نيستن روحشون شادخدا سلامتي بده به همه پدر مادرانه عزيز..