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عموپورنگ داغدار شد

«داریوش فرضیایی» مجری و برنامه‌ساز شناخته‌شده تلویزیون در غم از دست دادن مادر خود عزادار شد.
کد خبر: ۱۳۸۴۶۲۰
| |
10074 بازدید
|
۱۷

عموپورنگ داغدار شد

«داریوش فرضیایی» مجری و برنامه‌ساز شناخته‌شده تلویزیون که سال‌ها با نام «عمو پورنگ» در میان مخاطبان شناخته می‌شود، در غم از دست دادن مادر خود عزادار شد.

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عموپورنگ داریوش فرضیایی عزادار داغدار مادر
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۱۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
2
109
پاسخ
روحش شاد
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
1
110
پاسخ
خدا رحمت کنه. عمو پورنگ مصداق بارز آیه و بالوالدین احسانا است. خدا صبر بده.
عبد موحد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
1
80
پاسخ
خدا بیامرزش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
1
86
پاسخ
عزيزم....خدا رحمتش كنه و روحش شاد باشه
براي عمو پورنگ عزيز هم طلب صبر از خدا دارم
صالحی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
1
76
پاسخ
خدا مادر آقای فرضیایی را رحمت کند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
1
46
پاسخ
داریوش جان خدا مادر بزرگوار را رحمت کند خدایی برای مادر گرامی سنگ تمام می گذاشتی وخیلی خیلی مراقب مادر مهربانت بودی خدا صبر بهت بده روحش شاد
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
0
41
پاسخ
خدا رحمتش کنه
نوروزی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
0
43
پاسخ
عمو پورنگ عزیز
همه ایران میدونن که چقد برای مادر زحمت کشیدی خدا مادرتون رو قرین رحمت الهی کند ایشالا خداوند بهتون صبر بده
حميد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
2
47
پاسخ
روحش در ارامش ..قدر مادراتون رو تا زنده هستن بدونيد خيلي از افراد ميگن هر چي داريم از دعاي پدر مادرمونه…حتي با يه تلفن هم شده دلشون رو شاد كنيم ..تمامي مادراني كه در قيد حيات نيستن روحشون شادخدا سلامتي بده به همه پدر مادرانه عزيز..
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
1
44
پاسخ
روحش شاد . تسلیت به جناب فرضیایی
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