دستگیری یک محقق جاسوس در تهران + جزئیات

پلیس تهران از دستگیری فردی خبر داد که با پوشش پروژه تحقیقات علمی اقدام به جمع‌آوری و ارسال اطلاعات مربوط به نقاط حساس کشور به خارج می‌کرد.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران اعلام کرد: مأموران پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در پی رصد‌های اطلاعاتی و اقدامات تخصصی موفق شدند عامل ارسال مختصات و تصاویر نقاط حساس کشور به خارج از کشور را در عملیاتی دقیق شناسایی و دستگیر کنند.

متهم با سوءاستفاده از پوشش یک «پروژه تحقیقاتی علمی»، در نقاط مختلف و حساس کشور حضور یافته و اقدام به تهیه تصاویر مستند و جمع‌آوری اطلاعات و استخراج مختصات جغرافیایی دقیق برخی از نقاط حساس از جمله محل‌های احتمالی اصابت پرتابه‌ها می‌کرد.

بررسی‌های تخصصی نشان داد متهم اطلاعات جمع‌آوری‌شده را با عنوان داده‌های علمی برای افراد و گروه‌های مشخصی در خارج از کشور ارسال می‌کرده و به اشتراک می‌گذاشته است.

کارشناسان مرکز عملیات پلیس اطلاعات با رصد هوشمندانه فعالیت‌های اطلاعاتی و سایبری این فرد، ضمن جمع‌آوری مستندات و ادله کافی، اقدامات غیرقانونی وی را محرز دانسته و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، متهم را در یک عملیات هدفمند دستگیر کردند.

در بازرسی‌های انجام‌شده، تجهیزات و ادله دیجیتال مرتبط با فعالیت‌های متهم کشف و برای بررسی‌های تخصصی ضبط شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران با تأکید بر استمرار رصد و پایش فعالیت‌های تهدیدکننده امنیت عمومی اعلام کرد: پرونده متهم با اتهام‌های مرتبط با تهدید امنیت ملی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شده و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.