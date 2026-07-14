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وقوع حادثه دریایی در سواحل عمان

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از وقوع یک حادثه در ۱۳ مایل دریایی جنوب شرقی منطقه لیما در عمان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۴۶۰۸
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وقوع حادثه دریایی در سواحل عمان

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) امروز (سه‌شنبه) از وقوع یک حادثه در ۱۳ مایل دریایی جنوب شرقی منطقه «لیما» در عمان خبر داد. 

به گزارش تابناک به نقل از فارس، در بیانیه این نهاد آمده است که یک نفتکش هنگام عبور از مسیر جنوبی، مورد اصابت موشک قرار گرفته است. 

سازمان عملیات دریایی انگلیس با بیان اینکه تحقیقات درباره جزئیات این حادثه ادامه دارد، به دیگر شناورهای نزدیک این محل هشدار داد که با احتیاط حرکت کنند.

این در حالی است که صبح امروز نیز سازمان عملیات دریایی انگلیس بامداد اعلام کرده بود که یک نفتکش در حدود ۷۴ کیلومتری شرق شهرک «قلهات» مورد اصابت یک پرتابه نامشخص قرار گرفته و دچار آتش‌سوزی شد.
 

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