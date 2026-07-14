ترافیک نفتکشها در تنگه هرمز تقریبا متوقف شد
دادههای شرکت متخصص ترافیک دریایی «مارین ترافیک» که نشان میدهد که تنها دو نفتکش در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۶۰۲۵ گرینویچ سهشنبه، از تنگه هرمز عبور کردهاند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این کشتیها، نفتکشهای نفت و مواد شیمیایی سیفیت (Seafaith) و نیکی (Niki) بودند.
با این حال، تعداد واقعی عبورها ممکن است بیشتر باشد، زیرا کشتیها میتوانند فرستندههای سیستم شناسایی خودکار خود را برای پنهان کردن موقعیت خود خاموش کنند.
در همین حال، نفتکشهای الپیجی مونارک و دانوتا وان در حال نزدیک شدن به تنگه هرمز بودند و به نظر میرسید که آماده عبور هستند اما هنوز عبور خود را تکمیل نکردهاند.
این فعالیت محدود، نشاندهنده افزایش احتیاط در میان مالکان و اپراتورهای کشتی پس از تشدید مجدد درگیریهای نظامی در اطراف این آبراه است.
شورای سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) خواستار کاهش تنش شد و تاکید کرد که ترانزیت باید بدون مانع و بدون عوارض یا هزینه باشد. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که ارتش ایالات متحده از تردد کشتیها در تنگه هرمز محافظت خواهد کرد، اما خواستار دریافت معادل ۲۰ درصد از ارزش کل محمولههایی شد که از طریق این آبراه حمل میشوند. او به نیروی دریایی آمریکا دستور داد تا محاصره ایران را دوباره اعمال کند.
بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، تنگه هرمز یکی از مهمترین کریدورهای انرژی جهان است. در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت در روز از این آبراه عبور کرده که معادل حدود ۲۰ درصد از مصرف مایعات نفتی جهان است.