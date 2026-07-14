رابطه با زن میانسال منجر به قتل همسر شد

تحقیقات کارآگاهان پلیس در پرونده قتل یک زن در خانه‌اش به همسر او، خیانت و ۳ قاتل اجاره‌ای ختم شد.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ روز نهم اسفند سال گذشته زنی میانسال در خانه‌اش در محله یافت‌آباد تهران براثر خفگی به قتل رسید. دستان مقتول با چسب بسته شده، منزل به‌هم‌ریخته و اثری از جوهر روی یکی از انگشتانش باقی مانده بود. جسد نیز توسط دخترش کشف شد.

خیانت شوهر مقتول

چون مقتول با شوهرش اختلاف داشت، او بازداشت شد و بعد از ۴ ماه سکوت سرانجام اعتراف کرد با زنی رابطه عاشقانه داشته و او همسرش را کشته و گریخته است. زن میانسال تحت تعقیب پلیس بود که ۲ هفته پیش دخترش به پلیس آگاهی کرج رفت و اعلام کرد او و مادرش آن زن را با دستور شوهر مقتول به قتل رسانده‌اند و عامل جنایت، بیمار مرکز فیزیوتراپی محل کارش است.

وی به اداره دهم پلیس آگاهی تهران انتقال یافت و مادرش هم که پیگیر پرونده بود، بازداشت شد. دیروز مادر و دختر و شوهر مقتول به شعبه سوم بازپرسی دادسرای جنایی تهران منتقل شدند و در مواجهه حضوری با هم قرار گرفتند.

آشنایی اینستاگرامی و اجیر کردن ۳ نفر برای قتل

زن میانسال در تشریح ماجرا گفت: در اینستاگرام با شوهر مقتول آشنا شدم. می‌دانست شوهرم بیمار است. مدتی بعد هم گفت زنش ماجرای رابطه‌مان را فهمیده و مهریه‌اش را طلب کرده است. خواست زنش را گوشمالی دهم، اما قبول نکردم. سراغ دخترم رفت و او را با وعده پرداخت دستمزد ۵۰۰ میلیون تومانی برای این کار تشویق کرد.

دختر او که دیگر متهم پرونده بود نیز گفت: شوهر مقتول نقشه قتل را طراحی کرده بود و وعده دستمزد ۵۰۰ میلیون تومانی به من داد. آن روز با مردی که بیمار مرکز فیزیوتراپی بود به خانه‌اش رفتیم. خواسته بود برویم زنش را کتک بزنیم، بیهوش کنیم و اثر انگشتش را روی برگه سفید بزنیم.

وی ادامه داد: همین کار را انجام دادیم، اما همدستم دوباره داخل خانه رفت تا کلیدش را بیاورد که آن زن به هوش آمد و با وی درگیر شد و همدستم خفه‌اش کرد. برگه را به شوهر مقتول دادیم، اما دستمزدی به ما پرداخت نکرد.

می‌خواستم مهریه‌اش را ندهم و خانه‌ام را پس بگیرم

همچنین شوهر مقتول در جریان تحقیقات گفت: با این زن میانسال در اینستاگرام دوست شدم. بعد از مدتی همسرم متوجه رابطه‌مان شد. او قصد جدایی داشت و درگیر شدیم. تصمیم گرفتم کاری کنم که او مهریه‌اش را مطالبه نکند و خانه میلیاردی‌ای را که خریده و به نام او زده بودم، پس بگیرم. موضوع را با این دو نفر در میان گذاشتم، اما قرار نبود دستمزد بگیرند.

وی افزود: می‌خواستم کتکش بزنند و او را بیهوش کنند. بعد برگه سفیدامضا بگیرند تا من در آن بنویسم مهریه‌اش را بخشیده و سند خانه را دوباره به من پس دهد. از طریق دخترم باخبر شدم که همسرم خفه شده است.

سالار صنعتگر بازپرس شعبه سوم دادسرای جنایی تهران با تایید این خبر گفت: با توجه به اعتراف‌های متهمان، تحقیقات از آنها ادامه دارد. این درحالی‌است که هنوز پلیس موفق به یافتن قاتل اصلی نشده است.