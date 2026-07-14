قیمت نفت به اوج یک ماهه صعود کرد
نفت برنت در ادامه رشد قیمت نفت در روز گذشته، صبح امروز به مرز 85 دلاری در هر بشکه رسید.
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"تنگه هرمز" همچنان مهمترین عامل در نواسانات جهانی قیمت نفت است؛ بعد از عهدشکنیها و تجاوزهای روزهای اخیر آمریکا به نوار ساحلی جنوب ایران، "تنگه هرمز" تحت رصد هوشمند نیروهای مسلح ایران، بر روی تردد غیرایمن ناوگان دریایی بسته شد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در پی ادامه تنشها و دخالتهای بلاوجه امریکا در امور حملونقل دریایی خلیج فارس و تنگه هرمز، قیمت جهانی نفت از روز گذشته روند افزایشی خود را در پیش گرفت و شب گذشته رکورد رشد 10درصدی در یکروز را به ثبت رساند.
نفت برنت در ادامه رشد قیمت نفت در روز گذشته، صبح امروز به مرز 85 دلاری در هر بشکه رسید.
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